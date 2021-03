Statystyki meczu z Wartą

+ dodaj komentarz

- 51 minut temu, *.t-ipconnect.de

Obrona do dupy.Bramkarz dał ciała.Nie ma komu uderzyć z dystansu czy rzutu wolnego.Wygraliśmy ledwo ledwo z beniaminkiem u siebie w 30 lidze w europie.Maksymalnie 3 runda eliminacji do europejskich pucharów i znów zderzymy się z rzeczywistością.Europa nie wybacza takich błędów.A niech będzie tylko jeden mecz bez rewanżu i dorzuci jeszcze coś od siebie Wieteska lub Jedrzejczyk.Ciemno to widzę.

Mistrzostwo pewnie zdobedziemy.To nasz zasrany obowiązek w tej gównianej lidze.Na grę w europie szsns nie mamy.Do tego dojdzie kolejny przegrany superpuchar i zmiana trenera.Kolejna słaba jesień i gra w kratkę.Na wiosnę trochę odskoczymy w tabeli i tak w kółko do zaje..nia.

Ta nasza liga i jej poziom to bagno jest.Leżymy w nim i robimy pod siebie. Myślimy,że tacy jesteśmy wspaniali a później pół amatorzy robią z nami co chcą.Jesteśmy tylko trochę lepsi od innych w naszej dupoklasie i to wszystko.W europie znaczymy tyle co nic.I trzeba o tym mówić głośno a nie podniecać się wymęczonym zwyciestwem nad beniaminkiem.

