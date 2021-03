Windsurfing

Zofia Klepacka z brązowym medalem na ME RS:X

Sobota, 13 marca 2021 r. 15:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W portugalskiej Vilamourze zakończyły się Mistrzostwa Europy olimpijskiej klasy RS:X, w których startowała zawodniczka żeglarskiej Legii, Zofia Klepacka. Legionistka pomimo słabszego wyniku w ostatnim wyścigu, wywalczyła brązowy medal ME. Nasza zawodniczka po pierwszym dniu zawodów plasowała się na miejscu trzecim, ale w czwartek ukończyła wyścigi na miejscach 6, 2 i 3, dzięki czemu wyprzedziła Charline Picon z Francji i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.



- Zosia świetnie startowała, trzy razy odpaliła rakietę na starcie, bardzo dobrze żeglowała pierwszą halsówkę, ale czasami brakowało jej szczęścia. Niemniej zaliczyła trzy bardzo dobre wyścigi. Stawka w czołówce jest bardzo wyrównana, Charline Picon ma tyle samo punktów co Zosia i zapowiada się ciekawa walka - powiedział po czwartkowych startach trener kadry narodowej RS:X kobiet, Cezariusz Piórczyk.



W piątek Zośka była szósta, trzecia i jedenasta i przez to przed sobotnim, podwójnie punktowanym medal race spadła na drugą lokatę, z punktem straty do Picon - złotej medalistki IO w Rio de Janeiro. W medal race legionistka była dopiero 10., ale wypracowana wcześniej przewaga sprawiła, że Klepacka zajęła miejsce na podium, choć niewiele brakowało by medal wyrwała jej Włoszka, Marta Maggetti. Złoto zdobyła Francuzka, Charline Picon, srebro Holenderka, Lilian De Geus.



- Zaliczyłam bardzo dobry start. Wyszłam pierwsza ze startu, ale niestety wiatr był od brzegu. Były bardzo duże zmiany wiatru. Większe problemy z wiatrem mieli właśnie ci, którzy szybciej wystartowali. Później ciężko było nadrobić ten dystans. Przywożę jednak brąz dla Polski. Chciałoby się dużo więcej, ale i tak jestem zadowolona - powiedziała Zofia Klepacka po sobotnim wyścigu medalowym.