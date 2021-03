Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Nie umieraj do jutra

Wtorek, 23 marca 2021 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydawnictwo Marginesy przygotowało wznowienie bardzo ciekawej książki Wacława Gluth-Nowowiejskiego. Po raz trzeci ukazała się na rynku książka "Nie umieraj do jutra", przedstawiająca historie warszawskich Robinsonów. Autor walczył w Powstaniu Warszawskim na Żoliborzu, a po jego upadku na granicy śmierci przed kilkadziesiąt dni ukrywał się w ruinach na Marymoncie.



Opowiadanie autora znajdziemy jako ostatnie w książce. Ta składa się z dziesięciu opowiadań, w których przedstawieni zostali ludzie, którzy po 63 dniach walk powstańczych nie zamierzali opuszczać stolicy. Gluth-Nowowiejski pokazuje, że Warszawa nigdy nie była "królestwem bez poddanych". Jak funkcjonowali w opuszczonym przez Polaków mieście, szczególnie jego lewobrzeżnej części, gdzie na każdym kroku byli Niemcy, którzy plądrowali to, co jeszcze zostało w resztkach zabudowań, wysadzali ocalałe budynki... o tym wszystkim przeczytamy w niezwykle przejmującej lekturze.



Poznajemy m.in. losy Czesława Lubaszki, który już w trakcie wojny był piekarzem, a do dzisiaj jego wnuki i dzieci kontynuują rodzinne tradycje. W rozdziale "A rzeka była tak blisko..." poznajemy z kolei losy dwóch sportowców Legii Warszawa. Stefan Ślusarczyk po wojnie był hokeistą naszego klubu, a następnie przez wiele lat z sukcesami trenował hokeistów Legii. Drugą osobą, którą poznajemy w tej niezwykłej opowieści jest Franciszek Głowacki, który był piłkarzem, a dokładnie bramkarzem Legii (w latach 1932-34) i hokeistą (1931-36) naszego klubu. Z hokejową Legią zdobył trzy medale mistrzostw Polski, w tym dwa złote (1933 i 1951), a po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w Legii jako trener, prowadząc hokeistów Legii do mistrzostwa Polski w 1952 roku.



"Czekają, najczęściej drzemiąc. Aż tu nagle budzą ich rozmowy. Ktoś odgrzebuje gruz u wejścia do kryjówki. Ślusarczyk nie jest pewny, czy zwariował, czy może... po prostu nie żyje. Słyszy bowiem wyraźnie głos Głowackiego. - Franek to ty? - odzywa się dziwnym głosem Ślusarczyk i wychodzi na zewnątrz jako nowy gatunek biologiczny. Z ogromną brodą do pasa, w damskiej koszulki nocnej wyłożonej na spodnie. - Nie przypuszczałem, że jeszcze cię zastanę - dziwi się Głowacki. - Istny cud, że żyjesz" - czytamy w tej właśnie niezwykłe opowieści.



Lekturę "Nie umieraj do jutra" można polecić wszystkim, których interesuje tematyka wojenna, losy warszawiaków oraz Powstańców Warszawskich. Wspaniała książka, choć oczywiście pełna bólu i cierpienia.



Tytuł: Nie umieraj do jutra

Autor: Wacław Gluth-Nowowiejski

Wydawnictwo: Marginesy

Rok wydania: 2019 (wyd. III, I wydanie - 1975, II wydanie - 1982)

Liczba stron: 261

Cena okładkowa: 34,90 zł



