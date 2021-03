Tworek: Zawsze gramy o 3 punkty

Piątek, 12 marca 2021 r. 15:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Spodziewamy się innego meczu niż jesienią. Czy z przewagą Legii, czy wyrównany, czy z przewagą naszą, okaże się dopiero jutro na boisku. Od wielu tygodni obserwuję rozwój swojej drużyny. Zrobimy wszystko, żeby to był inny mecz, bo na tym polega trenowanie i podnoszenie umiejętności. Na pewno widać różnicę w naszych spotkaniach. Zagramy inaczej niż jesienią, mamy też inne możliwości kadrowe. Musimy mieć jednak z tyłu głowy, że gramy z Legią, mistrzem Polski, zespołem naszpikowanym indywidualnościami, z ogromną jakością. Musimy być przygotowani na każdy wynik - mówi przed spotkaniem z Legią Warszawa trener Warty Poznań, Piotr Tworek.



- Nie mamy w głowie żadnej sytuacji odwetowej, że musimy się odgryźć za jakieś spotkanie, które nam nie wyszło. Porażki traktujemy jako drogę do osiągnięcia naszego optimum. Zrobimy wszystko, żeby nie dać się punktować od samego początku, a tak było wtedy.



- Szukamy powtarzalności w grze Legii Warszawa i żeby ją dostrzec, obserwowaliśmy wiele spotkań rywala. Chcemy te elementy pokazać zespołowi, żeby potwierdzić, że nasz plan na mecz jest dobry.



- Moi zawodnicy w każdym meczu muszą wiedzieć, że będą grali o zwycięstwo. Nawet jak nie wychodzi, jak nie jesteśmy w formie, trzeba walczyć o 3 punkty w kolejnym meczu. To kształtuje świadomość piłkarzy już w szatni - będziemy zawsze walczyć o zwycięstwo. Oni muszą mieć tylko tę jedną myśl. Każdy mecz jest dla nas o 3 punkty i zawsze tak będzie. W Warszawie też.



- Łukasz Trałka nie zagra z Legią z powodu czwartej żółtej kartki. Znamy jego wartość dla naszego zespołu i indywidualne możliwości. Daje nam dużo na treningu, podczas meczu i w szatni, ale piłka nożna ma to do siebie, że zdarzają się kontuzje czy kartki i trzeba sobie w tych sytuacjach umieć poradzić. Mamy zawodników, którzy rywalizują, palą się do grania, czekają na swoje szanse. Czeka nas ciekawe spotkanie na stadionie Legii. Zrobimy wszystko, żeby tę stratę zniwelować.



- To jest dobry czas Warty Poznań, nie dla mnie. Przyjdzie kiedyś przecież moment, kiedy my trenerzy i piłkarze stąd odejdziemy, a klub i jego sukcesy pozostaną.