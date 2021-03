W 52. minucie meczu z Wartą Poznań Filip Mladenović został ukarany żółtą kartką. Dla Serba było to czwarte napomnienie w tym sezonie i oznacza to, że nie wystąpi w kolejnym ligowym meczu. Za tydzień "Wojskowi" zagrają w Lubinie z Zagłębiem.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Raczej odpocznie przed kadrą , przecież go powołali na eliminacje odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Z dwojga złego lepiej by odpoczął w meczu z Lubinem niż z Pogonią. odpowiedz

Uuu - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzieś się wykartkować musiał. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.orange.pl To cud ze trafił do nas a nie za granicę odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.