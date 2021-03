Mladenović: Jak ja mam grać, żeby nie dostawać kartek?

Sobota, 13 marca 2021 r. 22:21 Mishka, źródło: Legionisci.com

Filip Mladenović: Trudno powiedzieć, skąd nasze kłopoty w tym meczu. Myśleliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą, mecz, wynik, a potem zdarzyły się takie bramki. Zgoda, zabrakło nam też trochę szczęścia. Nie wiem, co chciał zrobić zawodnik Warty, ale piłka wpadła do bramki. Potem był rzut karny. Nie gramy zbyt długo w takim ustawieniu, ale podoba mi się to. Gram bardziej ofensywnie. Dzisiaj to dobrze funkcjonowało, jestem zadowolony. Nie wiem, co mam powiedzieć o mojej żółtej kartce... jak ja mam grać, żeby nie dostawać kartek? Albo za trochę zbyt agresywne zagranie, albo za gadanie... Jest mi przykro, bo opuszczam mecz z Zagłębiem Lubin. Nawet nie byłem tak blisko tej kartki, ale sędzia widział to inaczej. Nic strasznego się nie stało. Trzeba jednak mówić o plusach - myślę, że poradzimy sobie w Lubinie, mamy konkurencję na każdej pozycji, inni czekają na swoją kolej gry.