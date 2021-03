Oktawia Nowacka wznowiła karierę!

Niedziela, 14 marca 2021 r.

Przed rokiem podsumowaliśmy osiągnięcia pięcioboistki Legii Oktawii Nowackiej, po tym jak zawodniczka poinformowała o rezygnacji z przygotowań do IO w Tokio. Nowacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, przez ostatnich osiem miesięcy nie startowała w żadnych zawodach i mało kto spodziewał się, że jeszcze zobaczymy ją w rywalizacji. A jednak!



Oktawia Nowacka wróciła i to w wielkim stylu - legionistka na "dzień dobry" wystartowała w zawodach Pucharu Polski w międzynarodowej obsadzie, w których zajęła drugie miejsce, w tym najlepsze wśród Polek.



"Super pływanie i szermierka, dobra jazda konna i stabilny bieg. Jedyne do czego mogę się przyczepić to strzelanie, które pozbawiło mnie szansy na złoty medal. Wiadomo, że jak idzie dobrze, to chciałoby się, żeby wyszło wszystko. Jednak potrzebuję jeszcze trochę 'obycia'. Dziś na strzelnicy było zdecydowanie za dużo emocji i trochę zmęczenia, bo zawody potraktowaliśmy 'z marszu'. Trenerze Krzysiek Kuruc, mój powrót to Twoja zasługa. Pół roku rozsądnej, przemyślanej pracy dało efekty. Będziemy się rozpędzać. Wyprzedzając Wasze pytania odnośnie startów w tym roku - zobaczymy jakie będą możliwości. Szykuję się na Wojskowe Mistrzostwa Świata we wrześniu. Do Igrzysk już mało czasu, ale... kolejne już za 3 lata" - napisała legionistka na swoim profilu na facebooku.



Kwalifikację do IO w Tokio można wywalczyć poprzez starty w Pucharze Świata (najbliższe zawody odbędą się w kwietniu w Sofii) oraz na Mistrzostwach Świata (trzy pierwsze miejsca uzyskują bilet do Tokio), które w czerwcu odbędą się w Mińsku.