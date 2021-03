11 medali legionistów w Skarżysku-Kamiennej

12 zawodników kick-bokserskiej Legii wzięło udział w III Świętokrzyskim Turnieju Kick-boxingu, który dla legionistówe był formą przygotowań do kwietniowych mistrzostw na Kaszubach. Najlepiej w Skarżysku-Kamiennej zaprezentował się nasz debiutant, Maciej Kruszewski, który zwyciężył w formule kick-light w kat. -63kg juniorów, wygrywając dwie walki, w tym walkę finałową przed czasem. Pierwsze miejsce wśród seniorek w kick-light, kat. -55kg zajęła Katarzyna Białas, srebro w tej samej kategorii - Karolina Zińczuk, a srebrny medal w kat. -60kg seniorek - Justyna Sokół. Legioniści ponadto przywieźli 7 brązowych medali. Zdobyli je Aleksander Bielecki (kick-light juniorów, -89kg), ALeksandra Ławruszonis (kick-light juniorów, -55kg), Marcin Grzech i Maciej Florys (kick-light seniorów, +94kg), Kacper Łuczak i Michał Siurawski (kick-light seniorów, -84kg), Adam Król (kick-light seniorów, -69kg),

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.