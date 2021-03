Wyniki legionistek w Sosnowcu i Gdyni

Zawodniczki sekcji gimnastyki artystycznej Legii w ostatnich dniach startowały w Sosnowiec Winter Cup oraz w zawodach w Gdyni. W Sosnowcu legionistki zdobyły siedem medali - trzy złote i cztery srebrne. Złoto zdobyły Zosia Sablińska (2014, A), Marcelina Plona (2012, A) i Paula Kacprzak (2009, B). Srebro: Poila Żak (2014, A), Aniela Wąchocka (2014, A), Oliwia Zawiślak (2010, C) i Weronika Neverovskaya (2008, B). W V Pucharze Dyrektora ZSSO Gdynia 2021, legionistki uzyskały następujące rezultaty: Juniorki: 22. Hanna Sablińska, 24. Amelia Moneta, 25. Anastazja Baranowa, 27. Zofia Dec, 29. Dominika Włodarczyk, 35. Hanna Kulawiak rocznik 2009: 14. Aleksandra Łucjanek, 26. Maria Kluza rocznik 2010: 27. Kalina Szydlak rocznik 2011: 15. Sofia Baranowa fot. Leszek Tomaszewski

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.