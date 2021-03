Bartosz Slisz w kadrze Paulo Sousy

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa podał ostateczną kadrę na mecze eliminacji do mistrzostw świata z Węgrami, Andorą i Anglią. Na 27-osobowej liście znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa Bartosz Slisz . Zabrakło natomiast Bartosza Kapustki , który był na szerokiej liście ogłoszonej kilkanaście dni temu. Kadra: Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca, Jan Bednarek, Kamil Glik, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Maciej Rybus, Kamil Piątkowski Pomocnicy: Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Rafał Augustyniak, Mateusz Klich, Bartosz Slisz, Kacper Kozłowski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kamil Grosicki, Sebastian Kowalczyk, Kamil Jóźwiak, Przemysław Płacheta Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Misiek87 - 50 sekund temu, *.fuz.pl Grosicki, Kozłowski, Kowalczyk i Płacheta w lepszej formie od Bartka? Panie Drozda idź Pan w ch.. z takim żartem odpowiedz

Szmu(L)ki - 8 minut temu, *.aster.pl To jest kpina, że nie ma Kapustki. Chłopak nawet tym podaniem przy bramce na 3-1 sobie zasłużył.



Dopóki rudy będzie prezesem to reprezentacja będzie służyła do promocji zawodników, aby agencji mieli z czego odpalać hajs za "przysługi". odpowiedz

Jacek W - 9 minut temu, *.telemedia.hu powolywanie Grosickiego a nie Kapustki to kompletna porazka odpowiedz

Hans - 19 minut temu, *.play-internet.pl Kozłowski i Kowalczyk a nie ma Kapustki ? odpowiedz

Hans - 19 minut temu, *.play-internet.pl Kozłowski i Kowalczyk a nie ma Kapustki ? odpowiedz

xxx - 20 minut temu, *.net.pl kozłowski > Kapustka??? serio??? odpowiedz

Piasek - 17 minut temu, *.inetia.pl @xxx: Ruda małpa maczała tam paluchy. Oby jak najszybciej poszedł siedzieć dla dobra polskiej piłki. odpowiedz

PFCL - 22 minuty temu, *.inetia.pl ok odpowiedz

lob - 23 minuty temu, *.chello.pl To chyba sugestia Lewego, żeby nie powoływać dobrze grającego Kapustki, a powołać siedzącego w domu Grosika.........

Czy to Lewy ustala powołania ???

Nawet rudy prezes się go słucha............ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.