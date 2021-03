Koszykówka

GTK Gliwice 80-89 Legia Warszawa

Środa, 17 marca 2021 r. 20:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w Gliwicach Legia Warszawa wygrała 89-80 z miejscowym GTK. Tym samym legioniści nadal mają duże szanse na 2. miejsce w ligowej tabeli na kolejkę przed zakończeniem fazy zasadniczej sezonu.



Początek meczu zdecydowanie należał do gospodarzy, którzy po 8 minutach prowadzili aż 13 punktami. Na szczęście jeszcze przed końcem kwarty "Zieloni Kanonierzy" zmniejszyli stratę do 6 oczek. Druga kwarta to ciąg dalszy odrabiania strat przez podopiecznych Wojciecha Kamińskiego - Legia wyszła nawet na trzypunktowe prowadzenie, ale nie zdołała go utrzymać. Do przerwy gliwiczanie prowadzili jednym punktem (43-42).



Trzecia odsłona to ponownie przewaga GTK, które szybko odskoczyło na 10 punktów, ale ponownie legioniści skutecznie odrobili tę stratę z nawiązką i tuż przed końcem kwarty wyszli na prowadzenie 68-62. Przez większość ostatniej kwarty przewaga gości oscylowała w granicach 5 oczek, dopiero na niecałe trzy minuty przed końcową syrenę koszykarzom Legii udało się odskoczyć na 9 punktów (84-75) i już tego prowadzenia nie oddali.



Ostatni mecz rundy zasadniczej Legia rozegra we własnej hali w sobotę, 21 marca o godzinie 17:35 z Kingiem Szczecin.



PLK: GTK Gliwice 80-89 Legia Warszawa

Kwarty: 23-17, 20-25, 19-26, 18-21



GTK Gliwice [punkty, za trzy]

3. T. Henderson Jr. 27 (3)

6. D. Gołębiowski 13 (1)

0. T. Persons 9 (1)

13. S. Szymański 8

17. M. Delas 6 (1)

---

23. J. Vamado 8

5. S. Bogues Jr. 4

82. S. Szewczyk 3

9. S. Heliński 2

2. A. Wiśniewski 0

11. K. Radwański -

33. Ł. Diduszko -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

8. L. Medford Jr 20 (5)

3. J. Karolak 13 (2)

24. J. Morris 12 (2)

11. W. Lichodiej 9 (3)

14. G. Kulka 5 (1)

---

5. N. Neal 15 (3)

91. D Wyka 15 (1)

2. B. Didier-Urbaniak 0

31. G. Kamiński 0

84. P. Kuźkow 0

99. J. Sadowski 0

33. E. Watson -



Komisarz: Krzysztof Puchałka

Sędziowie: Tomasz Trawicki, Dariusz Lenczowski, Maciej Dębowski



Mecz bez udziału publiczności.



