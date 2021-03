Futsal

Transmisja meczu Legia - AZS UG

Środa, 24 marca 2021 r. 18:15 Woytek

O godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo rozpocznie się arcyważny mecz I ligi futsalu pomiędzy Legią Warszawa a AZS-em Uniwersytet Gdański. Po 21 seriach gier "Wojskowi" zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Gdańszczanie zgromadzili o jeden punkt mniej. Po tym spotkaniu do zakończenia sezonu pozostaną tylko cztery kolejki, a do ekstraklasy bezpośrednio awansuje tylko jedna drużyna.



We wrześniu Legia pokonała na wyjeździe AZS UG 6-2.



Poniżej możecie oglądać transmisję na żywo, streaming dostępny jest także na profilu FB Legia Futsal.



Bieżące informacje o futsalowej Legii, terminarz i tabela -> legionisci.com/futsal