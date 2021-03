III liga: Olimpia Zambrów 2-1 Legia II Warszawa

W meczu 20. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 1-2 na wyjeździe z Olimpią Zambrów. Podopieczni Tomasza Sokołowskiego zajmują 8. miejsce w tabeli ligowej na jedną kolejkę przed końcem pierwszej części sezonu. W meczu z Olimpią wystąpiło trzech zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny: Kacper Tobiasz , Kacper Skibicki i Szymon Włodarczyk . Gospodarze objęli prowadzenie w 12. minucie po tym jak piłkę dośrodkowaną z lewego narożnika wykończył szczupakiem z kilku metrów Przemysław Jastrzębski. Na początku drugiej połowy szansę mieli Kwietniewski i Warchoł, ale dwukrotnie bramkarz gospodarzy świetnie interweniował (raz zbił na słupek). W odpowiedzi w słupek trafili gracze Olimpii, a dobitkę fenomenalnie obronił Kacper Tobiasz. W 54. minucie do wyrównania doprowadził Damian Warchoł, który wykorzystał podanie Mikołaja Kwietniewskiego. Kwadrans przed końcem ponownie na prowadzenie wyszła Olimpia i nie oddała do do samego końca. Za tydzień "Wojskowi" zagrają w Legia Training Center z Ruchem Wysokie Mazowieckie. III liga: Olimpia Zambrów 2-1 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 12' Przemysław Jastrzębski 1-1 - 54' Damian Warchoł 2-1 - 75' Monir Abdeselam Legia II (skład wyjściowy): 59. Kacper Tobiasz - 7. Oskar Wojtysiak, 15. Radosław Pruchnik, 3. Inaki Astiz, 19. Jakub Kwiatkowski - 21. Mikołaj Kwietniewski, 14. Kacper Gościniarek, 8. Patryk Pierzak, 20. Damian Warchoł, 23. Kacper Skibicki - 9. Szymon Włodarczyk żółte kartki: Malinowski, Kalinowski (Olimpia) - Skibicki (Legia II)

Puchar pasztetowej - 1 godzinę temu, *.chello.pl Za dużo tu hejtu. Fakt jest taki że rezerwy mamy najsłabsze od lat kadrowo. Oni grają na tyle na ile mogą. Trener to też nie jest już poziom poprzednich szkoleniowców. Dodatkowo chodzą słuch o układach i ukladzikach i taki mamy wynik. odpowiedz

Ivan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dlaczego Warchoł nie dostanie szansy w jedynce!?!?!?! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co sie dzieje z LEGIA II. P.Trenerze ? odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jedna z najsłabszych drużyn tej ligi ogrywa rezerwy Legii! To jak oni potem mają sobie radzić w pierwszej drużynie na poziomie co przynajmniej Ekstraklasy? odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kuchy King: dodaj, że tamci chodzą co dzień do roboty, a nasi co najwyżej do galerii............ odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.mm.pl @lob: ale galerie są pozamykane :) ale to prawda, oni tyrają, a my się lansujemy po galeriach i klubach odpowiedz

Ciekawe - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Muchito: Galerie są otwarte, pozamykane są jedynie poszczególne sklepy???? nie wyklucza to chodzenia do nich odpowiedz

Jaaa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Banda nieudaczników tym klubem zarządza. Żeby rezerwy Legii nie mogły awansować to jest skandal. Żadnego pomysłu na budowę klubu. Zobaczcie jak stoi U18... Rezerwy też środek tabeli. Nic dziwnego że nie na kogo do pierwszej drużyny wprowadzić ! odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl To są chyba przegrywy, a nie piłkarze Legii.............kiedy wreszcie będzie zmiana trenera ??? odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl @lob: po zmianie prezesa odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mrok: jak mi się marzy, ktoś w Legii z grubą kasą........i tak na początek 10 mln. e na transfery..........tak będzie i to w przeciągu 3 lat........... odpowiedz

