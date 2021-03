Futsal

Legia Warszawa 4-1 TAF Toruń. Legia liderem!

Niedziela, 21 marca 2021 r. 16:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 23. kolejki I ligi futsalu rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa wygrała z TAF-em Toruń 4-1. Po tej kolejce stołeczny zespół zajmuje 1. miejsce w tabeli. W kolejnym meczu legioniści zmierzą się z AZS-em UG Gdańsk. Zaległe spotkanie 15. kolejki 1. PLF rozegrane zostanie w środę, 24 marca o godzinie 20.



Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Mecz był wyrównany z nieznaczną przewagą gospodarzy. Niespełna 3 minuty po rozpoczęciu spotkania legioniści mieli doskonałą sytuację do zdobycia bramki - piłka po strzale Mateusza Olczaka trafiła jednak w słupek. W 9. minucie świetnym strzałem popisał się Maciej Jankowski, jednak Tomasz Warszawski wykonał efektowną paradę i wybił piłkę poza boisko. Chwilę później goście ponownie stanęli przed szansą na zdobycie bramki, ale tym razem ofiarnie bronił Mateusz Gliński, który ucierpiał w tym starciu. Na szczęście zawodnik Legii szybko wrócił do gry. W 12. minucie celny strzał oddał Paweł Tarnowski, ale bramkarz był na posterunku.



Początkowe minuty drugiej połowy to dobra gra stołecznego zespołu. Legioniści oddali sporo strzałów na bramkę, niestety, nie przyniosły one efektu. Dopiero w 30. minucie prowadzenie zapewnił Legii Michał Szymczak. W odpowiedzi z akcją wyszedł Jakub Hapka, jednak zdołał posłać piłkę tylko w boczną siatkę bramki strzeżonej przez Tomasza Warszawskiego. W 35. minucie prowadzenie podwyższył Mariusz Milewski, który popisał się doskonałym strzałem z rzutu wolnego. Od tego momentu goście postawili wszystko na jedną kartę i zdecydowali się na grę z lotnym bramkarzem. To przyniosło efekt, bowiem szybko bramkę kontaktową zdobył Karol Czyszek. Goście złapali wiatr w żagle i zaczęli atakować, ale to legioniści strzelili bramki. Najpierw Mariusz Milewski skierował piłkę do siatki, a chwilę później to samo zrobił bramkarz stołecznego zespołu, Tomasz Warszawski. Tuż przed końcem Milewski wykonywał rzut karny przedłużony, ale posłał piłkę obok bramki.





I liga: Legia Warszawa 4-1 (0-0) TAF Toruń

30:19 1-0 - Michał Szymczak

35:09 2-0 - Mariusz Milewski

37:15 2-1 - Karol Czyszek

38:39 3-1 - Mariusz Milewski

39:06 4-1 - Tomasz Warszawski





Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski

Rezerwa: 18. Paweł Wysocki - 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 22. Kamil Wąchocki, 27. Konrad Rusiecki, 77. Mateusz Szafrański



TAF: 25. Dawid Kraśniewski - 12. Dawid Kawka, 21. Karol Czyszek, 29. Maciej Jankowski, 14. Kamil Domański

Rezerwa: 96. Michał Zapała - 7. Jakub Hapka. 97. Michał Kukowski, 17. Filip Mierzejewski, 23. Michał Suchocki, 77. Bartosz Wilkanowski, 8. Jakub Wiśniewski, 11. Kacper Zboralski



żółte kartki: Kukowski, Czyszek, Jankowski