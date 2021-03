22. kolejka Ekstraklasy. Kucharczyk ciągnie Pogoń

Komentarze (8)

Władeczek - 2 sekundy temu, *.vectranet.pl Derby Wybrzeża dla Pogoni faken. Liczyłem kontrolnie na lechitów, że uszczkną punkt ale faken jednak jego fatalność strzelił i dał śledziom wygraną. odpowiedz

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ciekawe czy Kuchy zagra przeciwko nam ? odpowiedz

Dżebać - 1 godzinę temu, *.chello.pl Disa odpowiedz

Prześmiewca - 1 godzinę temu, *.elartnet.pl "Derby Śledzi" dla"'Niebiesko - Czerwonych". Zatem trzeba wygrać w Lubinie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Dopisek do własnego komentarza zamieszczonego niżej. Mecz Pogoń - Lechia. Dwa światy szkoleniowe. I statystyka do przerwy: 1 strzał gości.... Kiedy drużyna Stokowca zaczęła grać? Jak straciła bramkę. Oczywiście strat nie odrobili (szczecinianie byli bliżej 2-go gola niż gdańszczanie wyrównania), bo "autobus" goli strzelać nie umie. Ale i tak znajda się publicyści, którzy będą widzieć w Stokowcu geniusz "rodzimej myśli szkoleniowej". odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Probierz bliski mistrzostwa świata. Przegrywa już 2:0 i może się okazać, że poleci na sam dół ze swoją Craxą po tej kolejce. Kolejna dymisja? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Arek: Moim zdaniem, pozbycie się z polskiej piłki "czarodziei" w postaci Probierzów, Stokowców czy innych Fornalików to byłby pierwszy mały kroczek ku celu jakim jest brak szorowania dupą do dnie rankingów europejskich. odpowiedz

exsa - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Co sie zacielo ze strzelaniem goli P.Pekhart czas ruszyc do przodu !!!! odpowiedz

