22. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Jagiellonii w Poznaniu

miron - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl W posraniu naprawdę mają już DOŚĆ!!!:))) odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl mam nadzieję że frytki z wroznania zostawią trenera przynajmniej do meczu z Legią :) odpowiedz

Wujo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dziś z kobietą obejrzałem chyba najlepszą komedie w życiu amica kontra ekipa z raru.A myślałem że komedi Barei nikt nie przebije:) odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Łach idzie na majstra buahahahaha. Ci frajerzy z posrania znowu mnie rozbawili lepiej niż dobra komedia :-) odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Yeti: jakby się zje&@li piętro niżej to byłoby coś a nie jakiś tam majster na 100 lecie XD odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @jo: Jakie stulecie??? Jeśli to byłby stary lech-złodziej to może byłoby stulecie, ale to jest amica, więc może jakieś trzydziestolecie się nazbiera... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @jo: za rok będzie okrągła rocznica - 30 lat odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA gra o MISTRZA POLSKI a Lech Wielkopolski !! odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SF: i to nie jest pewne bo Warta nie śpi. . . odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jagiellonia potrafi z Leszkiem wiec LEGIA nie moze byc gorsza P.Trenerze !!!! odpowiedz

laik - 4 godziny temu, *.inetia.pl dziekuje operatorowi odpowiedz

mks 1948 - 7 godzin temu, *.plus.pl ile wam ten drewniak strzelil waznych bramek Lopez my go nie nazwalismy kuchy king troche samokrytki odpowiedz

Lopez - 6 godzin temu, *.centertel.pl @mks 1948: przez lata nie było chętnych na tą drewnianą łamane, prawie każdy kibic Legii chciał jego odejścia co okienko ale nie było chętnych i jego pseudonim to Fatalny odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @mks 1948: Kuchy jak kilku innych jest ofiarą debila prezesa... On kupuje wch#j drogo, a potem oddaje za darmo. Kto jemu zabroni dupę szkłem wycierać ??? odpowiedz

Arek - 45 minut temu, *.tpnet.pl @Lopez : jak Ty takie farmazony piszesz, to chyba nigdy na Legii nie byłeś. Zwykły lamusina jesteś i tyle. A Kuchy znowu brameczka. odpowiedz

Pacz - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Bo Kucharczyk to dobry piłkarz jest i basta. odpowiedz

Serek - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Pacz: nie on jest dobry tylko poziom tej ligi jest fatalny, taki drewniak bez techniki to nie powinien grać wyżej niż w trzeciej lidze odpowiedz

Lopez - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Widać słabość tej ligi, neandertal poszedł grać do Uralu i zero bramek i zero asyst przez cały sezon a w tej śmiesznie słabej lidzie ten drewniak Fatalny strzela... odpowiedz

Tomek prg - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lopez : Gosciu troche szacunku do Kuchego .długo u nas grał i strzelił też pare goli wiec troche pokory by Ci się przydało . odpowiedz

Arek - 29 minut temu, *.tpnet.pl @Tomek prg: to kretyn, więc o jakiejkolwiek pokorze zapomnij. On nie raz już na tym forum obrażał Kuchego. Kuchy to przynajmniej coś dla tego klubu zrobił i coś z nim osiągnął, a taki neandertal z przed monitora osiągnął tyle co napisał. odpowiedz

kami(L) - 14 godzin temu, *.centertel.pl TyLko Legia Pogon Brawo Portowcy oby wkoncu Mistrz zawitał w Szczecinie Legii kolejny tytuł z taka gra i skladem nie potrzebny taki klub jak Legia powinna wygrywac ekstraklape bez porazki

a nie martwic sie o wynik w kazdym meczu juz mnie meczy te patrzenie jak to D.M sie slizga w tej lidze z wynikami odpowiedz

Kinol - 8 godzin temu, *.chello.pl @kami(L): O czym ty pieprzysz chłopie? odpowiedz

KN - 7 godzin temu, *.inetia.pl @Kinol: Mówi to co widzi. Legia prezentuje żałosny styl. Pogoń zresztą też. Cała liga do rozwiązania. Niech kobiety grają. odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @KN: Kobieca Ekstraliga (odpowiednik Ekstraklasy mężczyzn) już zaczęła rundę wiosenną. Na czele Czarne Sosnowiec.

Nasza kobieca drużyna Legia Ladies gra na razie w IV lidze, ale dziewczyny idą jak burza i w przyszłym sezonie powinny dostać się o ligę wyżej. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @kami(L): Mistrz zawitał w Szczecinie jesienią. bez bramek było odpowiedz

WWL - 15 godzin temu, *.plus.pl Kuchy King odpowiedz

Fiona - 15 godzin temu, *.amazonaws.com Jesli mamy bac sie Kucharczyka to chyba czas zmienic dyscypline odpowiedz

exsa - 16 godzin temu, *.tpnet.pl Lechia zaczela grac po utracie gola a to zdecydowanie za malo wiec znow mamy na karku Pogon z ktora zagramy po przerwie i na dodatek na swoim stadionie bo trzeba przyznac Pogoni dobra organizacje gry - mecz lidera z vice liderem a Kucharczyk po raz kolejny daje 3pkt.!!!! odpowiedz

Władeczek - 20.03.2021 / 00:36, *.vectranet.pl Derby Wybrzeża dla Pogoni faken. Liczyłem kontrolnie na lechitów, że uszczkną punkt ale faken jednak jego fatalność strzelił i dał śledziom wygraną. odpowiedz

Stefan - 16 godzin temu, *.orange.pl @Władeczek: lechitów czy lechistów? odpowiedz

Zu(L)us - 19.03.2021 / 23:22, *.centertel.pl Ciekawe czy Kuchy zagra przeciwko nam ? odpowiedz

Kamień - 17 godzin temu, *.chello.pl @Zu(L)us: jak złapie kontuzje czy za kartki to nie zagra, proste odpowiedz

Dżebać - 19.03.2021 / 23:06, *.chello.pl Disa odpowiedz

Prześmiewca - 19.03.2021 / 23:02, *.elartnet.pl "Derby Śledzi" dla"'Niebiesko - Czerwonych". Zatem trzeba wygrać w Lubinie. odpowiedz

GB fanaztcyzestolicy - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @Prześmiewca: tłuku naucz sie barw , pozniej komentuj. odpowiedz

Wolfik - 19.03.2021 / 22:29, *.mm.pl Dopisek do własnego komentarza zamieszczonego niżej. Mecz Pogoń - Lechia. Dwa światy szkoleniowe. I statystyka do przerwy: 1 strzał gości.... Kiedy drużyna Stokowca zaczęła grać? Jak straciła bramkę. Oczywiście strat nie odrobili (szczecinianie byli bliżej 2-go gola niż gdańszczanie wyrównania), bo "autobus" goli strzelać nie umie. Ale i tak znajda się publicyści, którzy będą widzieć w Stokowcu geniusz "rodzimej myśli szkoleniowej". odpowiedz

Arek - 19.03.2021 / 19:23, *.tpnet.pl Probierz bliski mistrzostwa świata. Przegrywa już 2:0 i może się okazać, że poleci na sam dół ze swoją Craxą po tej kolejce. Kolejna dymisja? odpowiedz

Wolfik - 19.03.2021 / 21:50, *.mm.pl @Arek: Moim zdaniem, pozbycie się z polskiej piłki "czarodziei" w postaci Probierzów, Stokowców czy innych Fornalików to byłby pierwszy mały kroczek ku celu jakim jest brak szorowania dupą do dnie rankingów europejskich. odpowiedz

Alan - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik:

Fornalik zdobył MP z Piastem który miał budzet o wiele mniejszy niż Legia, Probierz zdobył PP z Cracovią a Stokowiec gral z Lechią kilka sezonów o MP do samego końca.....to są fakty a Ty masz jedynie mity. odpowiedz

SEBO(L) - 17 godzin temu, *.chello.pl @Alan: ??? Ile było tych sezonów? 1 ? I po nim w kolejnym byli przez dłuższy czas w dole tabeli... odpowiedz

Alan - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @SEBO(L):

Przynajmniej maja szansę prowadzić dlugo zespoły a nie jak u nas po roku aut, a co do tych 3 trenerów to uważam że w Legii na pewno gorzej by sobie nie poradzili niż np. Trener Magiera czy Vukovic. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Alan: Fornalik zdobył MP z Piastem raz. RAZ. Po czym pokazowo odpadł z eliminacji LM a potem z Rygą której czołowym graczem był Kamil Biliński. Kumasz chłopie - Biliński. Stokowiec od kilku lat klepie to samo w ex, nawet przewagi punktowej nie potrafili utrzymać swojego czasu. O Probierzu nie będę pisał. Życie dostatecznie "fachowca" zweryfikowało". odpowiedz

exsa - 19.03.2021 / 13:08, *.tpnet.pl Co sie zacielo ze strzelaniem goli P.Pekhart czas ruszyc do przodu !!!! odpowiedz

