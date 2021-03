Futsal

W niedzielę Legia zagra z TAF-em

Piątek, 19 marca 2021 r. 14:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

W niedzielę futsalowy zespół Legii podejmować będzie na własnym parkiecie drużynę TAF-u Toruń i zrobi wszystko, aby utrzymać prowadzenie w tabeli I ligi, które udało się wywalczyć dzięki wygranej w Zgierzu.



Torunianie to naprawdę mocny i waleczny zespół, o czym przekonaliśmy się w bezpośredniej rywalizacji na jesieni zeszłego roku. Legia przegrała w Toruniu po chyba najsłabszym występie w obecnym sezonie. 5-1 dla TAF-u nie oddaje jednak przebiegu całego spotkania, bowiem legioniści postawili w pewnym momencie wszystko na jedną kartę i wycofali bramkarza, co nie przyniosło efektu na jaki liczyli. Wykorzystali to torunianie i strzelali do pustej bramki, powiększając przewagę aż do 4 bramek.



W ostatnich tygodniach TAF radzi sobie więcej niż dobrze. Torunianie przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań - przed dwoma tygodniami w Łodzi z Widzewem (2-6). W ostatniej kolejce zwyciężyli na własnym parkiecie Dragona Bojano aż 7-2. Z kolei w lutym zespół prowadzony przez Michała Suchockiego wyrwał punkty w wyjazdowym meczu z AZS-em UG Gdańsk, zakończonym ostatecznie remisem 3-3. Zresztą TAF po tym meczu czuł olbrzymi niedosyt i wskazywał na gospodarskie sędziowanie. Bardzo dobrze w bramce drużyny w tym meczu zaprezentował się Dawid Kraśniewski. Torunianie doskonale radzą sobie w meczach wyjazdowych - z dziesięciu spotkań na obcych parkietach tylko trzykrotnie schodzili pokonani. O tym, że walczą do końca i nie poddają się, najlepiej świadczy spotkanie w Białymstoku z Futbalo z pierwszej połowy lutego, kiedy TAF przegrywał już 1-3, a potrafił zwyciężyć 4-3. Bohaterem tamtego meczu był Karol Czyszek, który wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie gry, wykorzystał dwa przedłużone rzuty karne i zaliczył asystę przy golu Dawida Kawki.



Kawka jest najskuteczniejszym strzelcem toruńskiego zespołu w obecnym sezonie - ma na swoim koncie 16 trafień. O cztery bramki mniej zdobyli Maciej Jankowski i Jakub Wiśniewski, a jedenaście goli strzelił Mateusz Kończalski. W rozgrywkach Pucharu Polski TAF odpadł po dobrym występie z obecnie szóstą drużyną futsalowej ekstraklasy, Red Dragons Pniewy 2-3, prowadząc do przerwy 2-1.



Po 20 kolejkach obecnych rozgrywek I ligi TAF ma na swoim koncie 35 punktów, o osiem mniej od Legii, i wciąż liczy się w walce o miejsce barażowe. Najbliższy rywal Legii zdobył dokładnie tyle samo bramek co podopieczni Pawła Juchniewicza - 87, ale w defensywie radzi sobie nieznacznie gorzej (72 stracone bramki przy 59 legionistów). Nasz zespół w hali OSiR Włochy w dotychczasowych dziewięciu spotkaniach przegrał tylko raz i zapewne także w niedzielę nasi zawodnicy zrobią wszystko, aby podtrzymać dobrą passę. Rozgrywki ligowe powoli zbliżają się do końca i nie ma już miejsca na wpadki, jeśli chcemy wywalczyć awans do ekstraklasy. Bardzo dobry występ legionistów w Zgierzu, jak również przed dwoma tygodniami z We-Metem, potwierdza wysoką dyspozycję drużyny. Wierzymy, że podobnie grającą Legię zobaczymy w niedzielnym spotkaniu, którego początek zaplanowano na godzinę 15:00. Tradycyjnie już zachęcamy do śledzenia relacji video z parkietu na YouTube sekcji.



TORUŃSKA AKADEMIA FUTSALU TORUŃ

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 11-2-7

Bilans na wyjeździe: 5-2-3

Bramki zdobyte/bramki stracone: 87-72



Skład: Bartłomiej Dybka, Dawid Kraśniewski, Michał Michaliszyn, Michał Zapała (bramkarze), Mateusz Chojnacki, Karol Czyszek, Kamil Domański, Jakub Hapka, Maciej Jankowski, Dawid Kawka, Mateusz Kończalski, Michał Kukowski, Maciej Łuszczyński, Filip Mierzejewski, Bartosz Przypis, Michał Suchocki, Bartosz Wilkanowski, Jakub Wiśniewski, Kacper Zboralski, Dawid Zielaskiewicz.

trener: Michał Suchocki



Ostatnie wyniki: Futbalo Białystok (d, 6-3), Best Drive Piła (w, 5-3), We-Met Kamienica Królewska (d, 1-6), FC10 Zgierz (w, 9-5), AZS UG Gdańsk (d, 4-8), Orlik Mosina (d, 4-6), Victoria Sulejówek (w, 2-10), Widzew Łódź (d, 4-1), Dragon Bojano (w, 4-6), Legia Warszawa (d, 5-1), KS Gniezno (w, 1-5), Futsal Szczecin (d, 5-2), Futsal Oborniki (w, 1-2), Futbalo Białysok (w, 3-4), FC10 Zgierz (d, 2-4), AZS UG Gdańsk (w, 3-3), Orlik Mosina (w, 3-3), Victoria Sulejówek (d, 6-2), Widzew Łódź (w, 6-2), Dragon Bojano (d, 7-2).



Strzelcy bramek: Dawid Kawka 16, Maciej Jankowski 12, Jakub Wiśniewski 12, Mateusz Kończalski 11, Karol Czyszek 8, Kamil Domański 7, Jakub Hapka 6, Michał Kukowski 4, Bartosz Przypis 4, Michał Suchocki 3, Filip Mierzejewski 2, Dawid Kraśniewski.



Termin meczu: niedziela, 21 marca 2021 roku, g. 15:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Pojemność hali: 510 miejsc (mecz bez udziału publiczności)