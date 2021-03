Pięciobój

Gutkowski: Skupiam się na sobie, nie oglądam się na innych

Czwartek, 18 marca 2021 r. 09:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Weszło.FM

Łukasz Gutkowski był niedawno gościem Kamila Gapińskiego w audycji Weszło.FM z serii "Kierunek Tokio". Pięcioboista Legii Warszawa ma już od 2019 roku zapewnioną kwalifikację imienną na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.



- Jestem żołnierzem Wojska Polskiego w wojskowym zespole sportowym. To jest bardzo duża pomoc. Nie musimy się zastanawiać, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Wiadomo, sport na wyczynowym poziomie charakteryzuje się tym, że potrafią przydarzyć się kontuzje. Oczywiście również walczymy o stypendia. Natomiast z roku na rok cały czas musimy podkreślać swoją wartość wynikiem, bo inaczej stypendium może przepaść. A jak przepadnie, to zawodnik już nie myśli jak dobrze przygotować się do startu, tylko za co przeżyć. Wielu zawodników – w tym w pięcioboju nowoczesnym – pokończyło swoje kariery. Mimo że zapowiadali się doskonale, to musieli w pewnym momencie podjąć decyzję czy mieć z czego żyć, czy uprawiać sport charytatywnie - opowiada legionista w ciekawej rozmowie.



Nasz pięcioboista trenuje pod okiem trenerów poszczególnych dyscyplin i nie chce zawracać sobie głowy tym, czy pięcioboiści innych krajów mają lepsze od nich warunki. Gutkowski skupia się jedynie na tym, by samemu jak najlepiej przygotować się do najważniejszej imprezy dla każdego sportowca, jakimi są Igrzyska. - Jestem zawodnikiem, który skupia się na sobie. To wydaje mi się kluczem do osiągnięcia sukcesu, żeby nie rozglądać się po innych kadrach. Trzeba robić swoje i z tego też można osiągać dobre wyniki. A dobrym przykładem jest na pewno Oktawia Nowacka, medalistka igrzysk olimpijskich z Rio - mówi Gutkowski.



