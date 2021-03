Pucharowa środa i strzelanina

- Dziś gra Liga Mistrzów, więc my też zrobimy sobie pucharową środę i zagramy turniej - zarządził z uśmiechem trener Czesław Michniewicz na rozpoczęcie środowego treningu. Zanim jednak piłkarze pojawili się na murawie intensywnie pracowali na siłowni pod okiem trenerów przygotowania fizycznego. Zajęcia z piłkami rozpoczęły się o godzinie 11:45. Drugi dzień z drużyną na pełnych obrotach ćwiczy Igor Lewczuk . Indywidualnie trenowali Marko Vesović i Jasur Yaxshiboyev , a nieobecni byli Wojciech Muzyk , Joel Valencia i Ariel Mosór . Fotoreportaż z treningu - 46 zdjęć Woytka Po 15-minutowej rozgrzewce piłkarze zostali podzieleni na cztery drużyny. Żółci: Boruc - Jędrzejczyk, Juranović, Gwilia, Wszołek, Pekhart Niebiescy: Miszta - Wieteska, Hołownia, Slisz, Kapustka, Kostorz Różowi: Cierzniak - Lewczuk, Mladenović, Kisiel, Muci, Rafael Lopes Fioletowi: Tobiasz - Szabanow, Cholewiak, Andre Martins, Skibicki, Włodarczyk Na jednym z boisk Rusyn i Luquinhas uzupełniali składy do siedmioosobowych. - Wygrała drużyna "Jędzy", która zdobyła 13 punktów - ogłosił końcową klasyfikację szkoleniowiec drużyny po rozegraniu meczów każdy z każdym mecz i rewanż. Ekipa żółtych, która zanotowała 4 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażkę, odpowiednio celebrowała wygraną w zawodach. 1. Żółci - 13 pkt. 2. Niebiescy - 11 pkt. 3. Różowi - 7 pkt. 4. Fioletowi - 3 pkt. Po turnieju przyszła pora na pracę nad skutecznością. Dwóch młodych bramkarzy mierzyło się z bombardowaniem bramki po dośrodkowaniach oraz po strzałach z okolic 16 metra. Nic dziwnego, że po treningu pole bramkowe wyglądało tak, jakby właśnie zaorały je dziki. - Mladen, pozdrów Ronaldo. Widzimy się za dwa tygodnie. Tylko żeby cię tam nie rozstroili! - żartował szkoleniowiec tuż po tym jak Serb pięknym strzałem umieścił piłkę w siatce i ruszył w kierunku szatni. Czwartkowe i piątkowe zajęcia zostały zaplanowane na godzinę 11.

ZGL - 15 minut temu, *.tpnet.pl Trenowac solidnie Zaglebie czeka a Kibice czekaja na 3pkt. zeby przerwa reprezentacyjna minela w dobrym nastroju LEGIO !!! odpowiedz

exsa - 19 minut temu, *.tpnet.pl Nie musi byc ostro ale trening ma byc konkretny !!!! odpowiedz

Darek - 20 minut temu, *.t-ipconnect.de Pucharowa środa.Trochę słaby żart biorąc pod uwagę że nie gramy w pucharach od 4 lat. odpowiedz

WaLczyć trenować a nie pajacować - 1 godzinę temu, *.211.148 Widać na zdjęciach że na treningach najbardziej pajacują zawsze ci co są w najgorszej formie czyli Boruc i Jendziejciak odpowiedz

Pan Jerzy - 1 godzinę temu, *.chello.pl I to ma być trening? Walczyć zapierniczać a nie gry i zabawy odpowiedz

dzl - 1 godzinę temu, *.mm.pl zdjęcie na górze:zwcięska drużyna plus Gwilia

