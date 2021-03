Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią

Sobota, 20 marca 2021 r. 20:53 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Zagłębie w tym sezonie cechuje nieregularna forma. Aktualnie lubinianie znajdują się na ósmym miejscu w tabeli z dorobkiem 29 ocze. Do miejsca, które pozwoliłoby Zagłębiu grę w eliminacjach europejskich pucharów tracą siedem oczek. Na ogonie siedzi im Piast Gliwice, który przed tą kolejką miał zaledwie punkt straty do "Miedziowych", a po wygranej z Cracovią w tej kolejce ma o dwa więcej.



Zagłębie zdobyło 26 bramek, czyli aż o jedenaście mniej od Legii, astraciło 24 - o dwa więcej od mistrza Polski. W rok 2021 lubinianie weszli bardzo źle. Na pierwsze ligowe zwycięstwo czekali aż cztery kolejki. Przegrali trzykrotnie i zanotowali remis z Lechem Poznań. Dodatkowo sensacyjnie odpadli z Pucharu Polski po rzutach karnych z Chojniczanką Chojnice. Na zwycięską ścieżkę pozwoliła im wrócić wygrana ze słabiutką Cracovią. Tydzień później 3-0 pokonali Jagiellonię Białystok, jednak w ostatniej kolejce przegrali 0-2 z Górnikiem Zabrze. Nie jest to wymarzony wiosenny start lubinian.



Największe liczby w tym sezonie wykręca Filip Starzyński, który oprócz pięciu bramek ma na swoim koncie również tyle samo asyst. Po cztery trafienia zdobyli Patryk Szysz (dodatkowo jedna asysta) i Lorenco Simić. Zagłębie zimą dokonało bardzo ciekawego wzmocnienia. Do Lubina przyjechał 31-letni Miroslav Stoch. 60-krotny reprezentant Słowacji ma swoim CV takie kluby jak PAOK Saloniki, Chelsea czy Fenerbahce Stambuł. Anglii nie podbił, gdyż w barwach "The Blues" zanotował pięć meczów. Gwiazdy, z którymi miał możliwość gry dla londyńczyków, można by było długo wymieniać - m.in. byli to Frank Lampard, John Terry czy Deco. Najwięcej spotkań w swojej karierze rozegrał dla Fenerbahce - 122 meczów, 20 goli i 16 asyst. Okazale wygląda jego gablota: mistrzostwo Czech, Turcji, Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dwukrotnie zdobywał Puchar Czech, Turcji oraz raz Anglii. Mało który gracz w Ekstraklasie może szczycić się takim doświadczeniem. Z Lecha na wypożyczenie przeszedł Serb Djordje Crnomarković, który niechlubnie rozpoczął swoją przygodę z "Miedziowymi". Crnomarković podczas meczu z Wisłą Płock na potrzeby pauzowania w następnej kolejce złamał nogę Piotrowi Pyrdołowi. Gracz został ukarany trzema meczami pauzy oraz 30 tys. grzywny. Dodatkowo Zagłębie wzmocnił były już zawodnik Legii II 19-letni Łukasz Łakomy. Trafił do Warszawy w wieku 13 lat z Wisły Puławy i przeszedł szczeble juniorskie aż do trzecioligowych rezerw, występując zwykle na pozycji defensywnego pomocnika. Zawodnik porozumiał się z Zagłębiem już jesienią ubiegłego roku, przez co nie pozwolono mu na dalszą grę w rezerwach stołecznego zespołu, a jedynie trenowanie z drużyną.







Historia



Zagłębie powstało w 1945 roku. Z początku nosiło nazwę Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) Lubin. Lubinianie długo musieli czekać, aby pierwszy raz zaistnieć na krajowym podwórku, aż w końcu jako beniaminek zostali wicemistrzem Polski w sezonie 1989/1990. Już sezon później świętowali zdobycie najcenniejszego trofeum w kraju. "Miedziowi" na kolejkę przed końcem zapewnili sobie ligowy triumf. Na następny taki sukces czekali 16 lat. W sezonie 2006/07 z zaledwie punktową przewagą nad GKS-em Bełchatów zostali mistrzem. Co ciekawe wówczas trenerem Zagłębia był Czesław Michniewicz. Już na początku następnego sezonu do klubowej gabloty dołożyli Superpuchar. W XXI wieku lubinianie dwukrotnie spadali na zaplecze Ekstraklasy, jednak od razu po jedynym sezonie wracali do elity.



"Wojskowi" z "Miedziowymi" mierzyli się 70 razy. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła 35 razy, a przegrała 14-krotnie. Remis padał 21 razy. Bilans bramkowy wynosi 101-62 na korzyść warszawiaków. Najlepszym naszym strzelcem w tych spotkaniach był Marcin Mięciel, który siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Ostatni raz obie drużyny spotkały się w październiku ubiegłego roku. "Wojskowi" zwyciężyli 2-1, a jedynego gola dla Zagłębia zdobył Filip Starzyński.



MECZ: ZAGŁĘBIE - LEGIA

