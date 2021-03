Wysokie odznaczenie dla Tomasza Wójtowicza

Wybitny przed laty zawodnik Legii i reprezentacji Polski, Tomasz Wójtowicz został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wójtowicz w latach 1977-83 był siatkarzem Legii, z którą zdobył dwa mistrzostwa Polski (1982 i 83), srebrny medal MP (1981) i dwa brązowe (1978, 80). Był wicemistrzem Europy juniorów z Hiszpanii (1972), brązowym medalistą ME (1973), złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Montrealu (1976), Mistrzem Świata z Meksyku (1974). W reprezentacji Polski w latach 1973-84 rozegrał 325 meczów.

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl Zasłużone odznaczenie. Dużo zdrowia, Panie Tomaszu! odpowiedz

