Squash

Wyniki legionistów we Wrocławiu

Czwartek, 18 marca 2021 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji squasha Legii wzięli udział w turnieju juniorskim kategorii A, który odbył się we Wrocławiu, skąd wrócili z czterema medalami braci Lohmann. W kat. do lat 11 zadebiutował nasz 8-letni zawodnik, Mateusz Łukawski. W rywalizacji U-11 zwyciężył Mateusz Lohmann, który był trzeci w kat. U-13. Z kolei w kat. U-13 wygrał Szymon Lohmann, który jednocześnie wywalczył brąz w kategorii U-15.



Wysokie, czwarte miejsce w kategorii do lat 19 zajął Michał Sienkiewicz, a Jan Szcześniak był piąty. Nikodem Kazanowski w wyższej kategorii wiekowej, U-17 zajął miejsce dziesiąte. Natalia Łukawska w kat. U-13 była piąta.



Wyniki legionistów:

U-11: 1. Mateusz Lohmann, 13. Mateusz Łukawski

U-13: 1. Szymon Lohmann, 3. Mateusz Lohmann, 5. Kazik Leszczyński, 7. Tymon Pawluk, 9. Maciej Szczepanik, 13. Dawid Święch, 15. Filip Zasadzki

U-13: 5. Natalia Łukawska

U-15: 4. Natalia Łukawska

U-15: 3. Szymon Lohmann, 6. Dominik Mozer, 7. Antoni Olech, 8. Maciej Kubrowski, 12. Tymon Pawluk, 16. Dawid Święch, 18. Kazik Leszczyński, 20. Maciej Szczepanik, 22. Filip Zasadzki, 25. Hubert Andrzejewski

U-17: 5. Michał Sienkiewicz, 7. Dominik Mozer, 10. Nikodem Kazanowski, 13. Antoni Olech

U-19: 4. Michał Sienkiewicz, 5. Jan Szcześniak, 8. Nikodem Kazanowski





























fot. Stach Leszczynski