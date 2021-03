Polska 3-0 Andora

Reprezentacja Polski pokonała Andorę po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego oraz jednym trafieniu Karola Świderskiego i zanotowała pierwsze trzy punkty w grupie I eliminacji mistrzostw świata 2022. Poza kadrą na to spotkanie znalazł się Bartosz Slisz, a z wysokości trybun oglądał je zaproszony przez selekcjonera Bartosz Kapustka. Pierwsze kilkanaście minut nie było zbyt atrakcyjne. Polacy mieli przewagę nad rywalami, ale nie potrafili jej udokumentować. Brakowało przede wszystkim celnych strzałów, a bez tego trudno było o zdobycie bramki. W 19. minucie gry po wrzutce z prawej strony bliski szczęścia był Grzegorz Krychowiak, ale minimalnie spóźnił się i nie zdołał skierować piłki do pustej siatki. Pięć minut potem wreszcie do interwencji zmuszony został bramkarz reprezentacji Andory. Piłkę w pole karne dośrodkował Kamil Jóźwiak i uderzenie głową spokojnie złapał golkiper rywali. fot. Woytek / Legionisci.com Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku sędziego wreszcie zobaczyliśmy na Łazienkowskiej gola. Z rzutu wolnego zacentrował Maciej Rybus, a najlepiej w polu karnym zachował się niezawodny Robert Lewandowski. Najskuteczniejszy zawodnik reprezentacji Polski pomimo ataku przeciwnika zdołał z woleja pokonać Ikera Alvareza. Przez kolejne minuty gospodarze nadal starali się atakować głównie prawą stroną boiska. Jeszcze przed przerwą mieliśmy dwie szanse na podwyższenie wyniku. Najpierw nieco niecelnie nad poprzeczką główkował Arkadiusz Milik, a za moment po zamieszaniu w szesnastce o krok od wpisania się po raz drugi na listę strzelców był Lewandowski. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła piłka spadła pod nogi napastnika Bayernu, który nie był jednak na to przygotowany i nieczysto w nią trafił. Zaraz po przerwie do sytuacji doszedł Arkadiusz Milik. Piłkarz Olympique Marsylia główkował po dośrodkowaniu z lewej strony, ale Polacy zyskali tylko rzut rożny. W 55. minucie złudzeń przeciwnikom nie pozostawił już Lewandowski. Snajper otrzymał podanie od Jóźwiaka, przyjął sobie piłkę pomimo nacisku obrońcy i strzałem z półobrotu pokonał po raz drugi Alvareza. Po godzinie gry bliski swojego trafienia był Krzysztof Piątek. Reprezentant Polski oddał płaski strzał na bramkę Andory, jednak piłkę z linii zdołał wybić jeden z defensorów gości. Potem gra się uspokoiła, lecz stroną przeważająca nadal byli Polacy. W samej końcówce wynik ustalił debiutujący w pierwszej reprezentacji Karol Świderski, który wykończył podanie od Kamila Grosickiego.

Mar - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przez te dekoracje-reklamy naszego stadionu nie poznawałem. odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdy oglądałem dzisiejszy mecz "repy", a szczególnie ten pierwszy w Budapeszcie, odniosłem nieodparte wrażenie, że dotychczasowe poczynania selekcjonera Sousy jako żywo przypominają poczynania trenera Czesława w niesławnej konfrontacji z Qarabagem. W obu przypadkach, tzw. efekt nowej miotły całkowicie zawiódł. Również rozpaczliwe próby "mieszania" w dotychczasowym podstawowym składzie przez obu szkoleniowców zakończyły się fiaskiem. Owszem, Portugalczyk ma większą swobodę wyboru personalnego, ale 2 pkt. z Węgrami zostały już bezpowrotnie stracone.

Z kolei nasz "pączuś" nie był w stanie nawiązać jakiejkolwiek równorzędnej rywalizacji z Azerami. Przypuszczam, że drużyna Legii pod wodzą Vuko również nie wywalczyłaby awansu (fatalne przygotowanie kondycyjne i motoryczne), ale miałaby zdecydowanie większą szansę (czynnik zgrania zespołu) na nawiązanie - chociażby fragmentami - wyrównanej walki skutkującej prawdopodobnie bramkową porażką. W świadomości i pamięci kibiców byłoby to mniej bolesne od suchego 0:3.

Po meczu z Andorą cieszą mnie jedynie 3 pkt., a reszta do zapomnienia... odpowiedz

Sig - 3 godziny temu, *.chello.pl Z Anglią to będzie masakra. Ciekawe czy trener powtórzy z Anglią

3 napastników? Po co on to robi? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Gdy Lewy jest w ataku, to nie za bardzo jest komu do niego dogrywać, gdy jest w pomocy, to on nie ma do kogo dogrywać. Bez niego reprezentacja w zasadzie nie istnieje. Przy tak kiepskiej reprze, trudno będzie zadebiutować Śliszowi nawet z San Marino. odpowiedz

Kibic CWKS - 4 godziny temu, *.chello.pl @vadisodjidjiaofoe: Chyba właśnie łatwiej, bo będzie szukać piłkarzy do tego aby grali lepiej odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Kibic CWKS: Trudno stawiać na debiutantów jak nie idzie. Łatwiej przy 0 do iluśtam odpowiedz

buhaha - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @vadisodjidjiaofoe: a kto to jest ślisz kasztanie? Naucz się pisać, parówo. odpowiedz

Kibic CWKS - 4 godziny temu, *.chello.pl Murawa nie licząc tzw. ,, 5" bardzo dobra, oby za tydzień była jeszcze lepsza. Wymieniliśmy trenera słabego, ale z małym kontraktem i śpiewającego hymn na słabego z większym kontraktem i nie śpiewającego, przynajmniej póki co. Myśle, że z wujem by to tak samo wyglądało albo lepiej odpowiedz

