Przegrana w końcówce

Anglia 2-1 Polska

Środa, 31 marca 2021 r. 22:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski po trudnych 90 minutach przegrała z Anglią w wyjazdowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata. Jedynego gola dla "biało-czerwonych" strzelił w drugiej połowie Jakub Moder. Do przerwy gospodarze prowadzili po bramce z rzutu karnego Harry'ego Kane'a, a w końcówce trzy punkty dał im Harry Maguire. Bartosz Slisz był poza kadrą meczową.



Początek spotkania należał do Anglików. Gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce i atakowali głównie lewą stroną boiska. W 5. minucie gry skrzydłem rozpędził się Ben Chilwell, dośrodkował w szesnastkę przeciwnika, gdzie zagrożenie zażegnali obrońcy. Z biegiem czasu przewaga Anglików rosła jeszcze bardziej. Nieco ponad kwadrans po rozpoczęciu meczu wyszli oni na prowadzenie. Fatalną stratę w środku pola zanotował Piotr Zieliński, co spowodowało, że za moment w polu karnym znalazł się Raheem Sterling. Pomocnik Anglików został sfaulowany przez Michała Helika i sędzia słusznie wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Harry Kane, który pewnie pokonał zmylonego Wojciecha Szczęsnego. Niebawem ten sam piłkarz mógł ponownie wpisać się na listę strzelców. Tym razem napastnik Tottenhamu mocno kopnął piłkę z dystansu i dobrą obronę zaprezentował Szczęsny. Do końca pierwszej połowy Polakom nie udało się stworzyć żadnego zagrożenia pod bramką Nicka Pope'a. Nasi przeciwnicy z kolei grali spokojnie i pewnie utrzymywali się w środku pola przy piłce.



W drugiej połowie selekcjoner reprezentacji Polski dokonał kilku zmian w składzie. Przyjezdni zaczęli grać odważniej i szukali wyrównującego gola. Ta sztuka udała im się niespełna po godzinie gry. Wówczas Jakub Moder zaatakował Johna Stonesa, który w prosty sposób stracił piłkę. Po chwili polski pomocnik dostał z powrotem podanie od Arkadiusza Milika i w sytuacji sam na sam mocnym uderzeniem lewą nogą doprowadził do remisu. To potwierdziło, że angielska defensywa potrafi popełniać błędy, tylko trzeba dać jej ku temu okazję.



W 68. minucie ładną kontrę przeprowadzili Anglicy. Po podaniu z lewej strony w dobrej sytuacji strzeleckiej znalazł się Phil Foden, ale jego próbę pewnie złapał Szczęsny. Kilka minut potem Anglik miał okazję z rzutu wolnego, jednak trafił tylko w mur. Wydawało się, że Polakom uda się utrzymać remisowy rezultat do końcowego gwizdka sędziego, lecz niestety w końcówce do siatki Polaków trafił Harry Maguire. Środkowy obrońca kopnął piłkę z półwoleja po zgraniu z rzutu różnego i po chwili pomimo rozpaczliwej interwencji Szczęsnego mógł cieszyć się ze swojego trafienia.







1-0 Kane 19 (k)

1-1 Moder 58

2-1 Maguire 85



Anglia: 1. Nick Pope - 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire, 3. Ben Chilwell - 8. Kalvin Phillips, 4. Declan Rice, 11. Mason Mount - 7. Phil Foden (86, 16. Reece James), 9. Harry Kane (89, 18. Dominic Calvert-Lewin), 10. Raheem Sterling (90, 14. Jesse Lingard).



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 18. Bartosz Bereszyński, 14. Michał Helik (54, 21. Kamil Jóźwiak), 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 13. Maciej Rybus (86, 3. Arkadiusz Reca) - 20. Piotr Zieliński (86, 11. Kamil Grosicki), 10. Grzegorz Krychowiak, 16. Jakub Moder - 9. Karol Świderski (46, 7. Arkadiusz Milik), 23. Krzysztof Piątek (76, 6. Rafał Augustyniak).



żółta kartka: Milik.



sędziował: Björn Kuipers (Holandia).