Mladenović i Pekhart zagrali w reprezentacjach

W środę rozegrane zostały pierwsze mecze eliminacyjne mistrzostw świata 2022. Przed szansą reprezentowania barw narodowych stanęli zawodnicy Legii Warszawa. Filip Mladenović znalazł się w podstawowej jedenastce na spotkanie Serbii z Irlandią. Legionista spędził na murawie 45 minut. Do przerwy był remis 1-1, a ostatecznie Serbowie wygrali 3-2. Tomas Pekhart po siedmiu latach zagrał w barwach Czech. W meczu z Estonią rozegranym w Lublinie najskuteczniejszy zawodnik Ekstraklasy pojawił się w 65. minucie, zmieniając Antonina Baraka przy wyniku 6-1 dla Czech. Legionista gola nie strzelił, a południowi sąsiedzi Polski wygrali to spotkanie 6-2. Josip Juranović całe spotkanie Słowenii z Chorwacją spędził na ławce rezerwowych. Mecz zakończył się wygraną Słoweńców 1-0. W czwartek o godzinie 20:45 w Budapeszcie "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Węgrami, a szansę na debiut ma Bartosz Slisz . O tej samej porze w Szwecji w barwach Gruzji może wystąpić Walerian Gwilia .

