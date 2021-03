Pekhart zagrał minutę, Mladenović poza kadrą

Tomas Pekhart zagrał w meczu reprezentacji Czech z Belgią. Napastnik Legii niemal całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się dopiero w 94. minucie przy stanie 1-1 i nie odmienił losów meczu. Kolejny mecz eliminacyjny mistrzostw świata Czechy zagrają we wtorek o godz. 20:45 z Walią. FIlip Mladenović znalazł się poza kadrą drużyny Serbii na mecz z Portugalią. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Kolejny mecz Serbowie rozegrają we wtorek o godz. 18:00 z Azerbejdżanem.

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niezły cyrk jest z tym varem. Raz jest a raz nie ma. Nie czaje tego. Ronaldo okradziony z gola na 2:3... odpowiedz

W eliminacjach nie ma VARu odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @dino: Wiem ale to nie zmienia faktu ze nie rozumiem dlaczego tak jest. Na turnieju będzie ale w eliminacji nie. Dla mnie to bez sensu... odpowiedz

Aryon - 46 minut temu, *.chello.pl @L: Zgadzam się z kolegą. Uważam, że eliminacje są tak samo ważne jak turniej główny, bo od nich zależy czy drużyny tam zagrają. Skoro VAR jest w Mistrzostwach to tak samo powinien być w eliminacjach do nich. odpowiedz

