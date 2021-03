Legioniści w reprezentacjach: Występy Juranovicia i Muciego

W środę przed szansą na występ w reprezentacjach swoich krajów stanęło czterech legionistów. Na boisku pojawiło się dwóch z czterech piłkarzy Legii. Josip Juranović znalazł się w wyjściowej jedenastce Chorwacji na mecz z Maltą. W Rijece Chorwaci wygrali 3-0, a obrońca Legii rozegrał całe spotkanie. Na zakończenie 10-dniowego zgrupowania Ernest Muci zagrał od początku w meczu reprezentacji Albanii U-21 z drużyną KF Bylis. Legionista w 24. minucie spotkania nie wykorzystał rzutu karnego - bramkarz obronił jego strzał. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla KF Bylis. Tomas Pekhart spędził na ławce rezerwowych mecz Walia - Czechy. Od 49. minuty południowi sąsiedzi Polski grali w dziesiątkę, a w 77. minucie czerwony kartonik obejrzał także gracz Walii. Spotkanie rozegrane w Cardiff zakończyło się wynikiem 1-0 dla gospodarzy. Filip Mladenović nie załapał się na ławkę rezerwowych w wyjazdowym starciu Serbii z Azerbejdżanem. Serbowie wygrali to spotkanie 2-1. Od czwartku wszyscy reprezentanci wrócą do treningów z Legią.

ben - 52 minuty temu, *.inetia.pl Brawo Josip, reszta szkoda dobrze że bez kontuzji. odpowiedz

