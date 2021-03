Futsal

Juchniewicz: Zrobimy wszystko, aby osiągnąć cel

Czwartek, 18 marca 2021 r. 15:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii Warszawa po wygranej z FC10 Zgierz 2-1 są ponownie liderem grupy północnej I ligi, a miejsce to jest premiowane awansem do futsalowej ekstraklasy. Do końca rozgrywek pozostało już tylko sześć kolejek. Legioniści cztery mecze rozegrają na własnym parkiecie i dwa na wyjeździe (KS Gniezno i Widzew). - Mecz z drużyną ze Zgierza zakończyliśmy bardzo cennym zwycięstwem 2-1. Ciężko wywalczone trzy punkty na niełatwym terenie, były ogromne emocje w końcówce - 20 sekund przed końcem był rzut karny dla przeciwników. Na szczęście udało się to spotkanie wygrać - powiedział trener Legii, Paweł Juchniewicz.



- Jestem bardzo zadowolony z drużyny, bo zrealizowała wszystkie założenia taktyczne, wszystko na co umawialiśmy się przed spotkaniem. Kluczem do zwycięstwa w Zgierzu była obrona. Wiedzieliśmy, że swoje szanse stworzymy i coś z przodu wpadnie. Przed nami kluczowe trzy spotkania u siebie - zagramy z TAF-em Toruń, zaległe spotkanie z AZS-em UG i z Orlikiem Mosina. Postaramy się zrobić wszystko, aby zdobyć w tych spotkaniach komplet punktów, co ustawi nas w bardzo dobrej pozycji wyjściowej na zakończenie rozgrywek w kwietniu. Oczywiście, nieśmiało w szatni przewijają się rozmowy o awansie. Ciężko o tym nie myśleć, jeśli na kilka kolejek przed końcem sezonu mamy pozycję lidera. Podchodzimy do tego jednak ze spokojną głową. Czekamy na rozwój sytuacji. Oczywiście zrobimy wszystko, aby mając cel w zasięgu, go osiągnąć - powiedział trener drużyny.



Najbliższy mecz futsaliści Legii rozegrają w najbliższą niedzielę o 15:00 z TAF-em Toruń.



