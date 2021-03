Trening

Testowanie wariantów na Zagłębie. Chory Wszołek

Czwartek, 18 marca 2021 r. 14:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartkowym treningu nie uczestniczył Paweł Wszołek, który wprawdzie stawił się w centrum treningowym, ale z powodu problemów żołądkowych został odesłany przez lekarzy do domu. Wykluczony został koronawirus, ale nie wiadomo czy pomocnik zdoła wydobrzeć do niedzielnego meczu z Zagłębiem Lubin.



To znacznie komplikuje sprawę trenerowi Czesławowi Michniewiczowi, bo Wszołek był pewniakiem do gry od pierwszej minuty, a z powodu nadmiaru żółtych kartek wykluczony jest występ Filipa Mladenovicia. W związku z tym sztab postanowił w czwartek przetestować różne warianty na spotkanie z "Miedziowymi".



Zajęcia składały się czterech dłuższych gierek w kilku ustawieniach. Testowana była gra w układzie 3-4-3 z Mateuszem Hołownią, Mateuszem Cholewiakiem lub Josipem Juranoviciem na lewym skrzydle, a także 3-5-2 z Rafaelem Lopesem i Tomasem Pekhartem w ataku. Środek obrony w Lubinie najprawdopodobniej tworzyć będą Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska i Artem Szabanow.



Podobnie jak w poprzednich dniach z zespołem nie ćwiczyli Jasur Yaxshiboyev, Joel Valencia, Ariel Mosór, Marko Vesović i Wojciech Muzyk. Nieobecny był także wspomniany wcześniej Filip Mladenović.



Zajęciom z boku przyglądali się prezes Dariusz Mioduski i dyrektor sportowy Radosław Kucharski.



Fotoreportaż z meczu - 22 zdjęcia Woytka