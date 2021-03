Koszykówka

Koronawirus w Kingu. Będzie walkower?

Piątek, 19 marca 2021 r. 09:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wszystko wskazuje na to, że niedzielne spotkanie koszykarzy Legii Warszawa z Kingiem Szczecin w ramach 30., ostatniej kolejki sezonu zasadniczego EBL nie dojdzie do skutku, z powodu zakażenia koronawirusem w zespole z Pomorza Zachodniego. Jako, że nie ma już możliwości na rozegranie spotkania w innym terminie (za tydzień startuje faza play-off), w takim przypadku, Legia otrzyma dwa punkty walkowerem.



King już w środowym meczu z HydroTruckiem zagrał bez kapitana, Pawła Kikowskiego, który był zarażony Covid-19. W spotkaniu nie zagrali również Dominik Wilczek i Tookie Brown, bowiem jak przyznał trener szczecinian, Jesus Ramirez, mieli kontakt z Kikowskim. Wczoraj cały zespół Kinga, wraz ze sztabem przeszedł testy na Covid-19 i choć ich wyniki nie zostały opublikowane, wiadomo że zakażeń w zespole jest więcej.



PLK już zdjęła spotkanie Legia - King z ramówki Polsatu Sport Extra, gdzie miała się odbyć bezpośrednia transmisja. Legia w przypadku wygranej z Kingiem zajęłaby drugie miejsce w tabeli, w przypadku porażki - przy jednoczesnej wygranej Śląska w Toruniu - miejsce czwarte. Oddanie przez Kinga meczu walkowerem oznaczać będzie, że obie drużyny... spotkają się w pierwszej rundzie play-off. King zakończy bowiem sezon zasadniczy na miejscu siódmym (z bilansem 17-13), Legia będzie druga (21-9). Pierwsze dwa mecze powinny się wówczas odbyć na Bemowie - 28 marca (niedziela) i 30 marca (wtorek).



Na razie koszykarze Legii normalnie przygotowują się do niedzielnego meczu, jakby miał się odbyć zgodnie z planem.