Andre Martins: Świetnie czuję się w tym systemie

Piątek, 19 marca 2021 r. 10:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Świetnie czuję się w systemie z trzema obrońcami. Zawsze go lubiłem, bo to daje nam różne możliwości gry. Uważam, że z każdym dniem trenowania w tym systemie prezentujemy się coraz lepiej. Myślę, że pokazujemy to w meczach. Choć nie zawsze wychodzi nam wszystko, to zdobywamy po trzy punkty - mówi Andre Martins.



- Jestem tu już trzeci rok i czuję się pewnie, ale nie czuję się liderem drużyny. "Jędza", Artur i Igor grają tu od wielu lat i wykonują świetną robotę jako kapitanowie. Oni są liderami, a my musimy za nimi podążać. Ponadto liderem drużyny jest trener. W ogóle mamy świetny sztab szkoleniowy, który codziennie pomaga nam być lepszymi.



- Uważam, że Legia ma kilku młodych jakościowych zawodników. Oczywiście muszą zdobyć doświadczenie od starszych kolegów, ale zawodnikiem, którego ja doceniam jest Jakub Kisiel. Może dlatego, że gra na mojej pozycji, ale uważam, że lubi się uczyć i zwraca uwagę na to, jak grają starsi zawodnicy. Będzie on bardzo dobrym pomocnikiem.



- Bartosz Slisz jest świetnym zawodnikiem. Uważam, że zasłużył na powołanie do reprezentacji. Pracuje ciężko dla całej drużyny, nie tylko dla siebie. Jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Życzę mu wszystkiego najlepszego, bardzo lubię z nim grać. W ogóle w linii pomocy mamy świetnych piłkarzy, którzy mogą wyjść na boisko i grać bardzo dobrze.



- Jak mój polski? Dwa tygodnie temu rozpocząłem z moją dziewczyną regularną naukę języka polskiego. Wiem, że powinienem rozpocząć to dużo wcześniej... Zajęcia mamy dwa razy w tygodniu. Niektóre słowa znam z szatni i codziennego przybywania z kolegami. Myślę, że w ciągu kolejnych tygodni będzie z tym dużo lepiej. Najlepsze słowo, które mówi mi nauczycielka, to "ma sens", bo wtedy oznacza to, że jej praca z nami ma sens.