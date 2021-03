Wszołek pojedzie do Lubina

Piątek, 19 marca 2021 r. 10:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Paweł Wszołek nie trenował z powodu problemów żołądkowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że z pomocnikiem jest już wszystko w porządku i pojedzie z drużyną na Dolny Śląsk.



- Z Pawłem Wszołkiem wszystko jest dobrze. Rozmawiałem z nim przed konferencją, będzie brał udział w zajęciach, choć będą one nieco inne niż planowaliśmy w mikrocyklach. Weźmie w nich udział i pojedzie z nami do Lubina - zapowiedział Czesław Michniewicz