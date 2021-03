Luquinhas z nowym kontraktem!

Piątek, 19 marca 2021 r. 16:32 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa

Luquinhas podpisał nową umowę z Legią Warszawa. Dotychczasowy kontrakt obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku, ale już teraz obie strony doszły do porozumienia i przedłużyły go o kolejne dwa lata. Została zapisana także opcja przedłużenia o kolejny rok.



W ostatnich dniach menedżerowie Brazylijczyka dopinali rozmowy z Legią, oglądali także treningi pierwszej drużyny w towarzystwie dyrektora sportowego.



Luquinhas trafił na Łazienkowską 3 latem 2019 roku z portugalskiego CD Aves. Do tej pory wystąpił 72 razy w koszulce z "eLką" na piersi, zdobył 9 bramek i zanotował 17 asyst.



- Bardzo się cieszę, że przedłużyłem kontrakt i będę kontynuował swoją karierę w największym i najlepszym klubie w Polsce. Obiecuję dawać z siebie wszystko w każdym meczu, sprawiać kibicom radość i wiele powodów do dumy. Już nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań, które czekają na mnie i całą drużynę - powiedział tuż po podpisaniu kontraktu Luquinhas na łamach oficjalnej strony klubu.



- Przedłużenie kontraktu z jednym z kluczowych zawodników zespołu, mogę śmiało powiedzieć - gwiazdą naszej ligi, było dla nas bardzo ważnym krokiem w kontekście realizacji nie tylko najbliższych, ale i długofalowych celów. Luquinhas zaufał nam od samego początku, a nowy kontrakt zawodnika tylko potwierdza, że czuję się tutaj bardzo dobrze, systematycznie się rozwija i chce razem z Legią osiągać kolejne sukcesy. Jeśli będzie przez cały czas pracował z takim zaangażowaniem, pasją i pokorą, jego talent może naprawdę osiągnąć międzynarodowy pułap - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.