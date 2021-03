Mecz koszykarzy przełożony o tydzień

W związku z pozytywnymi przypadkami testów na koronawirusa w zespole ze Szczecina oraz kwarantanną nałożoną na tę drużynę, spotkanie Legia Warszawa - King zostało przełożone. Zmienił się również termin rozpoczęcia fazy play-off Energa Basket Ligi. Decyzja o przełożeniu tylko meczu Legia - King wynika z obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 28 marca 2021 r. Pozostałe starcia 30. kolejki EBL, zaplanowane na sobotę i niedzielę, zostaną rozegrane zgodnie z harmonogramem. Ćwierćfinały play-off Energa Basket Ligi rozpoczną się we wtorek 30 marca.

qbzi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mi też się nie podoba... w niedzielę gramy trudny i ważny mecz (chyba, że Śląsk wcześniej przegra), a we wtorek lub środę zaczynamy play-off... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @qbzi: z drugiej strony jwsli faktycznie maja koronawirusa to powinni byc oslabieni i powinnismy ich ograc. To da nam 2 miejsce a im 7 bodajze. W cwiercfinale tez ich trafimy. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie podoba mi sie to. Jakos inne spotkanie nie zostaly przelozone. ale damy rade i tak odpowiedz

