Zapowiedź meczu

O dobre humory przed przerwą reprezentacyjną

Sobota, 20 marca 2021 r. 20:43 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Mistrzowie Polski w lidze wygrali cztery ostatnie mecze, więc zagrają o podtrzymanie dobrej passy. Spotkanie, które rozpocznie się o 17:30, będzie ostatnim przed planowaną przerwą reprezentacyjną. Po niej na ligowe boisko legioniści wrócą dopiero 3 kwietnia.



MECZ: ZAGŁĘBIE - LEGIA

KURSY: 1 3.65 X 3.62 2 2.11



Przed tygodniem Legia po raz drugi w tym sezonie pokonała Wartę Poznań, dzięki czemu utrzymała przewagę nad drugą Pogonią Szczecin. Po 21 rozegranych ligowych kolejkach legioniści mają na koncie 45 punktów, a więc o cztery więcej niż mieli na tym samym etapie rozgrywek przed rokiem. Mistrzowie Polski są na dobrym kursie do obrony tytułu, jednak do pełnego sukcesu jeszcze daleka droga. Tym bardziej, że tydzień temu niewiele brakowało, a spotkanie z Wartą zakończyłoby się podziałem punktów. Legia co prawda prezentowała się lepiej od swoich przeciwników, jednak proste błędy w defensywie spowodowały stratę dwóch goli i drżenie o końcowy rezultat do ostatnich minut. Przy pierwszej straconej bramce nie popisał się Artur Boruc, który niedokładnie obliczył tor lotu piłki, natomiast przy drugiej niefrasobliwie ręką we własnej szesnastce zagrał Paweł Wszołek. Na całe szczęście po raz kolejny swoją ponadprzeciętną formę pokazał Filip Mladenović. Serb wyrósł na niekwestionowanego lidera, bez którego trudno wyobrazić sobie wyjściową jedenastkę. Przeciwko beniaminkowi dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a także zanotował asystę. Niestety, w niedzielę zabraknie go w Lubinie, gdyż przeciwko Warcie otrzymał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie.



- Jak ja mam grać, żeby nie dostawać kartek? Albo za trochę zbyt agresywne zagranie, albo za gadanie... Jest mi przykro, bo opuszczam mecz z Zagłębiem Lubin. Nawet nie byłem tak blisko tej kartki, ale sędzia widział to inaczej. Nic strasznego się nie stało - powiedział po ostatnim gwizdku meczu z beniaminkiem.



fot. Woytek / Legionisci.com



Kto za "Mladena"?



Wobec spodziewanej absencji Mladenovicia sztab szkoleniowy przygotowywał różne warianty zestawienia linii obrony. Pewniakiem do gry na pozycji prawego wahadłowego jest Paweł Wszołek, jednak w czwartek trapiły go problemy żołądkowe i przez moment jego występ od pierwszej minuty w Lubinie stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie jednak powinien być gotowy do gry. Jeżeli nie stanie się nic nieprzewidywanego, to w niedzielę środek obrony stworzy trio - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska oraz Artem Szabanow. Do gry w na lewej stronie pomocy rozważani są Josip Juranović, Mateusz Hołownia oraz Mateusz Cholewiak. Największe szanse na występ i zastąpienie Mladenovicia ma zagra Juranović. W Lubinie zabraknie tych, którzy trenowali ostatnio indywidualnie - Jasura Yaxshiboyeva, Joela Valencii, Ariela Mosóra, Marko Vesovicia i Wojciecha Muzyka. Na Dolny Śląsk nie pojechali także Szymon Włodarczyk, Kacper Skibicki i Kacper Tobiasz.



Przewidywany skład: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Szabanow - Wszołek, Slisz, Andre Martins, Juranović - Kapustka, Pekhart, Luquinhas.



Walka o górną połówkę



Zagłębie Lubin nadal zaciekle walczy o pierwszą ósemkę. Przed tą kolejką gracze Martina Seveli zajmowali 9. miejsce z 29 punktami na koncie. Dokładnie tyle samo oczek ma znajdujący się dwie lokaty wyżej Lech Poznań, co tylko pokazuje, jak zacięta walka jest w środku tabeli. Lubinianie przez długi czas plasowali się na wyższych miejscach, jednak wyjątkowo słabo rozpoczęli rok 2021, co sprawiło, że spadli w ligowej klasyfikacji. Od stycznia do lutego Zagłębie rozegrało siedem spotkań, z czego wygrało tylko raz - 28 lutego z Cracovią. Wcześniej najbliższy rywal Legii przegrał z Pogonią Szczecin, Wisłą Płock, Wartą Poznań, a także po rzutach karnych w Pucharze Polski z Chojniczanką Chojnice. Oprócz tego zanotował remis z Lechem Poznań. Wydawało się, że po wygranej z Cracovią zła karta odwróci się. Już kilka dni potem kolejną ofiarą była bowiem Jagiellonia Białystok, która poległa w Lubinie aż 3-0. Niestety dla Zagłębia przed tygodniem na ziemię sprowadził ich z powrotem Górnik Zabrze, który wygrał u siebie 2-0.



Ostatnimi czasy bardzo dobrze w barwach Zagłębia radzi sobie Patryk Szysz, którym niegdyś mocno zainteresowana była Legia. 22-letni napastnik ma w tym sezonie na koncie cztery gole, z czego połowę z nich strzelił w ostatnich czterech meczach. Snajper pokonał bramkarzy Rakowa, Cracovii oraz Jagiellonii.



Tabela Ekstraklasy przed 22. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 21 45 14 3 4 37-22 2. Pogoń Szczecin 21 38 11 5 5 25-13 3. Raków Częstochowa 21 36 10 6 5 32-22 7. Śląsk Wrocław 21 29 8 5 8 25-22 3 1 0 1 2 4-6 8. Zagłębie Lubin 21 29 8 5 8 26-24 3 7 2 1 0 4-2 9. Piast Gliwice 21 28 7 7 7 26-23

Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii z Zagłębie Lubin rozpocznie się w niedzielę godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.