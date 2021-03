Wypowiedź trenera Zagłębia

Sevela: Znamy słabe strony Legii

Sobota, 20 marca 2021 r. 17:20 Maciej Frydrych, źródło: Zagłębie Lubin

- Na każdy mecz wychodzimy z takim samym nastawieniem – chcemy po prostu wygrać i pod tym względem nic się nie zmieni. Oczywiście, analizujemy to jak gra nasz najbliższy przeciwnik, jakich zawodników ma w kadrze, czy jak zachowują się na boisku. To są normalne czynności w przygotowaniu do kolejnego spotkania. Zdajemy sobie sprawę z mocnych punktów naszego najbliższego rywala, jednak znamy słabe strony Legii. Niewątpliwie, przyjeżdża do nas przeciwnik silny mentalnie, który w ostatnim czasie gra bardzo dobrze i będzie to dla nas wyzwanie. Chcemy zagrać dobrą piłkę, pokazać jakość i choć zdajemy sobie sprawę z potencjału Legii, to jednak my także mamy swoje atuty. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale w piłce jak i w życiu, czasem nie ma łatwo i trzeba walczyć o swoje. Mamy ogromną motywację, aby dobrze zaprezentować się na swoim stadionie - mówi przed meczem Zagłębie - Legia Martin Sevela, trener "Miedziowych".



- Myślę, że w ostatnich spotkaniach pokazaliśmy, że umiemy strzelać bramki i kreować sytuację i to jest na pewno pozytywne. Ważne jednak jest, abyśmy w naszej grze byli przede wszystkim efektywni. Pokazaliśmy to w Krakowie, gdzie zdobyliśmy cztery bramki, ale także w Lubinie z Jagiellonią, trafiając do siatki rywala trzykrotnie. Z Górnikiem Zabrze ta sztuka się nie udała, pomimo kilku dogodnych sytuacji. Ale uważam, że w ostatnim meczu graliśmy dobrze, po prostu nie byliśmy efektywni. Pomimo porażki jest kilka pozytywów. Bardzo dużo biegaliśmy, walczyliśmy o piłkę, efektem tego duża ilość przebiegniętych kilometrów czy wykonanych sprintów. To też jest dla nas ważna informacja i taki pozytyw przed kolejnymi meczami w tym sezonie. Oczywiście, najważniejsza jest mimo wszystko skuteczność pod bramką przeciwnika.



- Nie chciałbym mówić, że od formy Filipa Starzyńskiego zależy cała Zagłębia Lubin, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe. Akcenty w naszej drużynie rozkładają się bardzo różnie. Na pewno jednak Filip jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, co pokazał w przeszłości, prezentując wielką jakość i będąc wielokrotnie liderem tej drużyny. Być może pierwsze spotkania tego sezonu tego nie potwierdzały, ale już ostatnie mecze w wykonaniu „Figo” pokazują, jak dobrym jest zawodnikiem. W ostatnim czasie widać, że Filip w takiej dyspozycji, to piłkarz potrzebny Zagłębiu Lubin. Bierze na siebie dużą odpowiedzialność, dając przy okazji ogromną jakość. Kiedy zaś jest efektywny w tym, co robi, to ma duże przełożenie na strzelane przez zespół bramki czy zdobywane punkty. Ale tak, jak powiedziałem na początku, gra Zagłębia Lubin nie jest zależna tylko od „Figo” - dodaje Sevela.