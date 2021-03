Ernest Muçi został powołany do młodzieżowej reprezentacji Albanii na zgrupowanie, które odbędzie się 22-31 marca. W trakcie zgrupowania reprezentacja Albanii zagra dwa spotkania sparingowe. Jednym z rywali będzie tamtejszy ekstraklasowy KF Tirana.

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czesiu daj mu wreszcie szansę...

