Jarkonet - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Bravo Legia nikogo nie krytykuje bo fenomenalny mecz zagrała cała drużyna. Pekhart dzisiaj to lis nad lisy pola karnego. Gratulacje. Chłodne głowy na Pogoń i Mistrz 2021 w kieszeni. Tak trzymać !!!. Latem przydały by się wzmocnienia szczególnie na obronie taki Czoto i Qatttaaarrra ???????????? odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Super Legia,jeszcze piąty gol by się przydał.Co na tym forum robi jakiś koszer z Łodzi ? odpowiedz

Gajowy - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl Pekhart ma dziś dzień świra:) dawaj Pekhart piątego..... odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lewy 3.. a Pekhart 4 odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.plus.pl To co gra Gruzin to prawdziwa masakra. Nawet w takim meczu gdzie zero stresu - totalny jeździec bez głowy odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zbyszek: on przyjęciem piłki odrazu ją traci odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wsżystko pięknie ładnie weźcie tylko tego łysego parodyste. Bez odbioru. Pozorant gry odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Robert Pekhartowski - dawaj 5 ! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co nie zmienia faktu, że Jędrzejczyk już się nie nadaje, zawsze spóźniony i zawsze faul. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hahaha obrońcy Lubina sami podają Pekhartowi.. A my popatrzmy na grę na alibi Gruzina Gwilli odpowiedz

Boner - 2 godziny temu, *.chello.pl Japier... znowu ta łysa pała. Wszyscy widzą ze to archaiczne drewno , tylko nie Czesio. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.236.142 Kur.va znowu gvilia.... Co to ma być Czesiu?? odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Autor: Dramat... Zamiast Mlodego Muciego ogrywać to drewno wpuszcza masakra.. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czesiu wpuść Muciego a nie Gruzińskiego Gargamela.. Kiedy jak nie teraz... odpowiedz

Albert - 2 godziny temu, *.shawcable.net Szabanow dostaje dwa stemple w polu karnym Zaglebia i.....nic sie nie stalo!!! Zenada. odpowiedz

esa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ZL przespalo 1 polowe jak bedzie w drugiej zobaczymy !!! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tak ma grac LEGIA P.Trenerze 20 min. i rywal na kolanach a w drugiej polowie powtorka !!!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Dobra pierwsza połowa.Szkoda sytuacji Luquinhasa bo wynik powinien być wyższy. Zagłębie jakieś takie ospałe.Nawet nie walczą.Brak u nich walki,sprintów.

Pekhart ma dzisiaj dużo szczęścia. Karny szczęśliwy,pozostałe gole to piłka ewidentnie szuka Pekharta.

Był jeszcze faul na Szabanowie w polu karnym. odpowiedz

gerappa1 - 2 godziny temu, *.getfiber.pl @Darek : 100%

oczywiście że faul był, nie można przez przypadek dwa razy nastąpić na stopę, Luqiemu się to należała ta setka- szkoda miałby nagrodę za wszystkie akcje,

.... zagłębia nie ma , ale jak kapitan z pełnym pampersem to tak może być z ich strony, bez żalu:)

teraz ruszyć na początku na nich i będzie spokojnie ważne aby nie zaspać pierwszych 15 min po przerwie i powtórzyć to co było w pierwszej.



Pekhardino - magnes dzisiaj





odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl LE i tak nie bedzie odpowiedz

Cin - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Po co nam Lewandowski, mamy Arunb... Arun... Pekharta odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tak to powinno wyglądać. Brawo Legia!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak to ma wyglądać! Tylko LEGIA!!! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda ze Vuko nie mial pekharta do dyspoYcji odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.mm.pl @grzesiek:Miał Kulenovicia :) odpowiedz

ROSOMAK - 3 godziny temu, *.chello.pl JEST MOC JEST POGROM TYLKO WARSZAWA odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pekhart, co ??? Trzy zero ⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia niszczy ogorów!!! odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Błagam na kolanach odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Olo: Poszukaj sobie.... odpowiedz

kLon1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Olo: http://www.hesgoal.com/news/75982/Zaglebie_Lubin_vs_Legia_Warsaw.html

Na zdrowie ???? odpowiedz

Olo - 4 godziny temu, *.chello.pl Da ktoś link do meczu odpowiedz

Kolo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Olo :wykup sobie canal + i nie dziaduj odpowiedz

Unti - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Olo : nie ma...tylko c+ odpowiedz

lubelskie - 3 godziny temu, *.marsoft.net @Olo : Poproś odpowiedz

Kolo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Unti: jest odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Jaaazzzzdddaaa po 3 punkty!!! odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jedza i wieteska w skladzie



Lecimy bracia do lokalnych bukmacherow obstawiac remis albo porazke odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: to leć biegusiem biznesmenie zasrany z K6 odpowiedz

Chooyabongo - 4 godziny temu, *.206.92 Tercet Juby&Kupon&Babol na boisku, także na starcie minimum dwie w sieci. odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Żadnych zaskoczen , gramy swoje oby efektywnie. odpowiedz

Biała Łapa - 5 godzin temu, *.chello.pl Bez uruchomienia "rotacyjnego plastra" dla Filipa Starzyńskiego operacja "3 pkt. w Lubinie" może się nie udać... odpowiedz

