Konferencja pomeczowa

Michniewicz: Wracamy w dobrych nastrojach

Niedziela, 21 marca 2021 r. 20:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Czesław Michniewicz (trener Legii): Bardzo dobrze rozpoczęliśmy spotkanie. Byliśmy dynamiczni, szybko stwarzaliśmy sobie sytuacje, byliśmy bardzo skuteczni i już po 20 minutach prowadziliśmy 3-0. Boisko było bardzo dobre. Popadało trochę przed meczem i piłka szybko się toczyła. To są idealne warunki dla naszej drużyny, bo potrafimy i lubimy grać w takich warunkach. Piłka szybko krążyła, stwarzaliśmy ładne akcje. Cieszy mnie, że coraz lepiej to wygląda. Widzimy plusy naszej pracy, ale są też momenty, w których tracimy koncentrację i przeciwnik ma swoje momenty.



W przerwie meczu powiedzieliśmy sobie, że pewne rzeczy musimy poprawić, musimy być dalej skoncentrowani i mieć konsekwencję budowania akcji. Wychodzimy po przerwie, dla nas jest 0-0 i chcemy wygrać drugą połowę. Cieszy mnie to, że wygraliśmy pierwszą połowę, wygraliśmy drugą połowę i w dobrych nastrojach wracamy do Warszawy. Teraz przed nami dwutygodniowa przerwa. Cieszy mnie również to, że nikt nie wypadł za kartki. Dziś zagrożony był Artur Jędrzejczyk i Bartek Slisz i serce mi zadrżało, gdy zderzył się z Dominikiem Hładunem, ale na szczęście nie dostał żółtej kartki i jak wróci z reprezentacji i będzie zdrowy, powinien zagrać w meczu z Pogonią.