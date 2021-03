Zagłębie 0-4 Legia

Pekh4rt

Niedziela, 21 marca 2021 r. 19:22 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia wysoko aż 4-0 ograła na wyjeździe Zagłębie Lubin, a wszystkie gole były autorstwa Tomasa Pekharta. W niedzielny wieczór Czech rozegrał jeden z lepszych meczów w swojej karierze, dzięki czemu umocnił siebie na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców oraz swoją drużynę w ligowej tabeli.



Od pierwszego gwizdka sędziego stroną zdecydowanie bardziej aktywną byli piłkarze Legii. Gracze Czesława Michniewicza dobrą okazję stworzyli sobie już w 1. minucie gry, ale w zamieszaniu w polu karnym żaden z nich nie zdołał oddać celnego strzału. Chwilę potem arbiter podyktował dla warszawskiego klubu rzut karny. Sfaulowany w szesnastce został Tomas Pekhart, który po chwili sam podszedł do wymierzenia kary przeciwnikom. Czech z 11 metrów się nie pomylił i mógł cieszyć się z pierwszego trafienia w tym meczu. W ciągu kolejnych 13 minut napastnik kontynuował swój boiskowy koncert. Niebawem po raz drugi i trzeci wpisał się na listę strzelców, wykorzystując dokładne podania ze skrzydeł i wykazując się iście snajperskim nosem. W 13. i 19. minucie starcia sfinalizował dwie składne akcje kolegów, zamykając je czekając na piłkę przy prawym słupku Dominika Hładuna. Pierwsze 20 minut spotkania z Zagłębiem było najlepsze dla Pekharta za czasu gry w Legii, a być może i w całej jego piłkarskiej karierze.



Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku sędziego mogło być 4-0 dla Legii. Świetnym podaniem z głębi pola do Bartosza Kapustki popisał się Andre Martins, piłka następnie trafiła do Luquinhasa, który mając przed sobą tylko bramkarza z Lubina, posłał piłkę ponad poprzeczką. Za moment uderzenia z dystansu spróbował z kolei Josip Juranović. Chorwat mierzył w kierunku prawego okienka bramki gospodarzy, ale tym razem świetną interwencję zaprezentował Hładun. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy trener lubinian zdecydował się na dwie zmiany w składzie. W ten sposób przyznał się do tego, że obrana przez niego koncepcja gry na to spotkanie kompletnie zawiodła. Pierwsze 45 minut było bardzo dobre w wykonaniu mistrzów Polski, którzy całkowicie zdominowali swoich przeciwników.



Pierwszy kwadrans drugiej połowy był spokojny. Zagłębie starało się atakować i znaleźć pierwszego gola, lecz dobrze spisywała się obrona Legii. Swoją szansę miał co prawda z rzutu wolnego Patryk Szysz, jednak trafił zaledwie w boczną siatkę. W 64. minucie piłka po raz kolejny zatrzepotała w siatce, a skierował ją tam nie kto inny jak oczywiście bohater wieczoru - Tomas Pekhart. Cała akcja miała swój początek na skrzydle, skąd w pole karne podał Wszołek. Fatalny błąd we własnym polu karnym popełnił Lorenco Simić, który czubkiem buta podał ją wprost do Czecha, a ten mocnym strzałem pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi Zagłębia. Niebawem po dośrodkowaniu ze skrzydła główkował wprowadzony Walerian Gwilia. Piłka poszybowała jednak ponad poprzeczką.



Z biegiem czasu trener Michniewicz dokonał kilku zmian w składzie. Na boisku pojawili się m.in. Jakub Kisiel, Kacper Kostorz czy Ernest Muci, przez co poziom zgrania piłkarzy na murawie nieco spadł. Akcje nie były już tak składne jak wcześniej, ale pomimo tego legioniści nadal w pełni kontrolowali to, co działo się murawie.