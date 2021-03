Pekhart: Mogłem strzelić więcej

Niedziela, 21 marca 2021 r. 20:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Tomas Pekhart: Jeszcze mi się nie udało strzelić 4 bramek w jednym meczu. Dokonałem tego tylko w przedsezonowym sparingowym spotkaniu w Dubaju. Ostatnio nie grałem jakiś czas z powodu kontuzji, miałem więc ochotę strzelić jak najwięcej bramek. Rozmawiałem potem na ławce z Andre Martinsem o tym, że dwie pierwsze bramki to były prezenty. Nie ma jednak znaczenia, jak zdobywa się gole. Ważne, żeby być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Uważam, że powinien być drugi rzut karny dla nas. Dla mnie to był oczywisty karny - nawet obrońca Zagłębia to przyznał. Mogłem strzelić więcej bramek. Miałem sytuacje zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Najważniejsze jednak, że wygraliśmy 4-0.