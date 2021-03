Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Środa, 24 marca 2021 r. 12:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Notę bliską ideału otrzymał za niedzielny mecz w Lubinie Tomas Pekhart. Występ zdobywcy czterech bramek oceniliście na 5,9 w skali 1-6. Cała podstawowa jedenastka otrzymała noty powyżej 4, średnią zaniżyli tylko ci, co wchodzili z ławki rezerwowych.







W sumie oceniało 1066 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,2.



Pekhart 5,9

Juranović 4,7

Andre Martins 4,6

Kapustka 4,5

Wszołek 4,5

Luquinhas 4,4

Wieteska 4,2

Slisz 4,2

Szabanow 4,1

Jędrzejczyk 4,1

Boruc 4,1

Kostorz 3,4

Kisiel 3,3

Gwilia 3,2

Muci 3,2

Hołownia 3,2