Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 20 marca 2021 r.

Spotkania ligowe rozpoczęły już wszystkie drużyny z kategorii U14-18. Większość z nich spisała się bardzo dobrze. Legia U!7 wygrała 2-1 z Ząbkovią, zaś juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Lechią Gdańsk. W CLJ U15 Legia pokonała 3-0 UKS SMS Łódź i prowadzi w tabeli grupy A. Najmłodsze drużyny grały tym razem w LTC, mierząc się m.in. z GKS Bełchatów i Bronią Radom.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-2 (1-1) Lechia Gdańsk U18

1-0 12 min. Wiktor Kamiński (as. Kacper Skwierczyński)

1-1 34 min. gol samobójczy (as. Maciej Zagraba)

1-2 61 min. Jakub Cieślicki

2-2 70 min. Wiktor Kamiński (as. Bartosz Wicenciak)



Strzały (celne): Legia 12(5) - Lechia 16(5)



Legia: Jakub Kowynia - Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Damian Urban, Miłosz Pacek - Bartosz Ślendak, Ignacy Dawid (76' Michał Kochanowski, Bartosz Wicenciak (83' Łukasz Rytelewski) - Dawid Barnowski, Wiktor Kamiński [04] Ż, Kacper Skwierczyński (83' Kacper Imiołek). Rezerwa: Jakub Murawski [05](br)



CLJ U17: Ząbkovia Ząbki 04 1-2 (1-1) Legia U17

0-1 16 min. Jakub Rutkowski (głową, as. Bartosz Mikołajczyk z rzutu wolnego)

1-1 42 min.

1-2 74 min. Maddox Sobociński (b.a.)



Legia ostatnie 10 minut grała w 10., po wyczerpaniu limitu zmian i kontuzji Krajewskiego. Jan Sobczuk obronił w końcówce meczu rzut karny.



Legia: Jan Sobczuk [05] - Marcel Krajewski, Bartosz Krasuski [05], Sebastian Kieraś, Kuba Rutkowski - Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera, Igor Strzałek (60' Wiktor Puciłowski [05]), Bartosz Dziemidowicz (60' Maddox Sobociński), Dawid Kiedrowicz (73' Maksymillian Stangret [05]), Jordan Majchrzak



UKS Varsovia 1-6 (1-3) Legia U16

0-1 4 min. Maciej Bochniak (b.a.)

0-2 8 min. gol samobójczy

1-2

1-3 42 min. Lucio Ceci (as. Tomasz Rojkowski)

1-4 48 min. Kajetan Pysz(as. Oskar Lachowicz)

1-5 73 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

1-6 83 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Rejczyk)



Legia: Antoni Wodzicki (75' Aleksander Mickielewicz [06]) – Benedykt Piotrowski, Kajetan Pysz, Ignacy Morawski, Lucio Ceci (46' Igor Szostek) – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz, Roman Zhuk [06](70' Szymon Siodłowski) – Filip Borowski, Tomasz Rojkowski [06], Maciej Bochniak

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: UKS SMS Łódź '06 0-3 (1-3) Legia U15

0-1 21 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

0-2 66 min. Kacper Bogusiewicz (rzut wolny)

0-3 72 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Grzejszczak)



Legia: Hubert Nowak (41' Michał Malinowski) – Oliwier Olewiński, Maciej Saletra, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Fryderyk Misztal, Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (50' Piotr Zieliński) – Karol Kosiorek (60' Mateusz Szczepaniak [07]), Mateusz Sitek (55' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski. Rezerwa: Bartosz Dembek

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U4 8-0 (5-0) Ostrołęcka APN '07

Aleks Płoszka 3, Olek Iwańczyk, Szymon Chojecki, Dawid Foks, Igor Busz, Maciej Jaroszewski



1-0 16 min. Aleksander Iwańczyk (as. Maciej Jeleński)

2-0 20 min. Aleks Płoszka (z wolnego)

3-0 24 min. Szymon Chojecki (Aleks Płoszka)

4-0 32 min. Dawid Foks (as. Aleks Płoszka)

5-0 35 min. Aleks Płoszka (as. Maciej Jeleński)

6-0 55 min. Igor Busz (as. Maciej Jeleński)

7-0 58 min. Maciej Jaroszewski (as. Igor Busz)

8-0 79 min. Aleks Płoszka (as. Igor Busz)



Strzały: Legia 31(19) - APN 1(0)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Dawid Foks, Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Kuba Nawrocki, Leon Ziętek, Leon Falecki, Mateusz Różański, Igor Busz, Konrad Kraska

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia (LSS) U9 - GKS Bełchatów 2012



grano 20+20+30 minut w 2 drużynach na 2 boiskach



Strzały (celne)[boisko 1]: Legia 41 (25) - GKSB 65 (47)



Legia: Maciej Dziankowski, Ignacy Silski, Karol Michalski, Dzidek Kinasiewicz, Iwo Kamuda, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Antoni Sałamacha, Michał Wojcianiec, Jakub Opieczyński, Mikołaj Borski, Milan Shalata

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Bardzo interesujące spotkanie rozegrali legioniści z rocznika 2012 z GKS Bełchatów. Boisko podzielono na dwa place gry i jednocześnie grały ze sobą dwie drużyny. Na boisku pierwszym legioniści zaczęli doskonale, z fantazją i animuszem, ale po pierwszym szoku otrząsnęli się wkrótce i goście. Bełchatowianie coraz częściej pokazywali swoje umiejętności, a ich repertuar w wykańczaniu akcji mógł się podobać. W trzeciej tercji ponownie do głosu doszli legioniści, ale końcowe minuty stały pod znakiem szybko i zdecydowanie przeprowadzanych akcji ofensywnych GKS. Podobnie sytuacja wyglądała na drugim boisku, gdzie również nie zabrakło ładnych akcji i pojedynków jeden na jeden z obu stron. Bardzo wartościowy sprawdzian.



