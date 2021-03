Młodzież: mecze weekendowe

Spotkania ligowe rozpoczęły już wszystkie drużyny z kategorii U14-18. Większość z nich spisała się bardzo dobrze. Legia U!7 wygrała 2-1 z Ząbkovią, zaś juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Lechią Gdańsk. W CLJ U15 Legia pokonała 3-0 UKS SMS Łódź i prowadzi w tabeli grupy A. Najmłodsze drużyny LSS grały tym razem w LTC, mierząc się m.in. z GKS Bełchatów i Bronią Radom. Legia U10 i U11 zmierzyły się z Wartą Poznań, drużyna U12 z AP Reissa, a Legia U13 - ze Zniczem Pruszków.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-2 (1-1) Lechia Gdańsk U18

1-0 12 min. Wiktor Kamiński (as. Kacper Skwierczyński)

1-1 34 min. gol samobójczy (as. Maciej Zagraba)

1-2 61 min. Jakub Cieślicki

2-2 70 min. Wiktor Kamiński (as. Bartosz Wicenciak)



Strzały (celne): Legia 12(5) - Lechia 16(5)



Legia: Jakub Kowynia - Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Damian Urban, Miłosz Pacek - Bartosz Ślendak, Ignacy Dawid (76' Michał Kochanowski, Bartosz Wicenciak (83' Łukasz Rytelewski) - Dawid Barnowski, Wiktor Kamiński [04] Ż, Kacper Skwierczyński (83' Kacper Imiołek). Rezerwa: Jakub Murawski [05](br)







CLJ U17: Ząbkovia Ząbki 04 1-2 (1-1) Legia U17

0-1 16 min. Jakub Rutkowski (głową, as. Bartosz Mikołajczyk z rzutu wolnego)

1-1 42 min. Wiktor Kożuchowski

1-2 74 min. Maddox Sobociński (b.a.)



Legia ostatnie 10 minut grała w 10., po wyczerpaniu limitu zmian i kontuzji Krajewskiego. Jan Sobczuk obronił w końcówce meczu rzut karny.



Legia: Jan Sobczuk [05] - Marcel Krajewski, Bartosz Krasuski [05], Sebastian Kieraś, Kuba Rutkowski - Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera, Igor Strzałek (60' Wiktor Puciłowski [05]), Bartosz Dziemidowicz (60' Maddox Sobociński), Dawid Kiedrowicz (73' Maksymillian Stangret [05]), Jordan Majchrzak



UKS Varsovia '05 1-6 (1-3) Legia U16

0-1 4 min. Maciej Bochniak (b.a.)

0-2 8 min. gol samobójczy

1-2

1-3 42 min. Lucio Ceci (as. Tomasz Rojkowski)

1-4 48 min. Kajetan Pysz(as. Oskar Lachowicz)

1-5 73 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

1-6 83 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Rejczyk)



Legia: Antoni Wodzicki (75' Aleksander Mickielewicz [06]) – Benedykt Piotrowski, Kajetan Pysz, Ignacy Morawski, Lucio Ceci (46' Igor Szostek) – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz, Roman Zhuk [06](70' Szymon Siodłowski) – Filip Borowski, Tomasz Rojkowski [06], Maciej Bochniak

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: UKS SMS Łódź '06 0-3 (1-3) Legia U15

0-1 21 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

0-2 66 min. Kacper Bogusiewicz (rzut wolny)

0-3 72 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Grzejszczak)



Legia: Hubert Nowak (41' Michał Malinowski) – Oliwier Olewiński, Maciej Saletra, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Fryderyk Misztal, Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (50' Piotr Zieliński) – Karol Kosiorek (60' Mateusz Szczepaniak [07]), Mateusz Sitek (55' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski. Rezerwa: Bartosz Dembek

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 8-0 (5-0) Ostrołęcka APN '07

1-0 16 min. Aleksander Iwańczyk (as. Maciej Jeleński)

2-0 20 min. Aleks Płoszka (z wolnego)

3-0 24 min. Szymon Chojecki (Aleks Płoszka)

4-0 32 min. Dawid Foks (as. Aleks Płoszka)

5-0 35 min. Aleks Płoszka (as. Maciej Jeleński)

6-0 55 min. Igor Busz (as. Maciej Jeleński)

7-0 58 min. Maciej Jaroszewski (as. Igor Busz)

8-0 79 min. Aleks Płoszka (as. Igor Busz)



Strzały (celne): Legia 31 (19) - APN 1 (0)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Dawid Foks, Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Kuba Nawrocki, Leon Ziętek, Leon Falecki, Mateusz Różański, Igor Busz, Konrad Kraska

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Udane rozpoczęcie rundy ligowej dla trampkarzy Legii. Gracze z Ostrołęki zajęli w poprzedniej rundzie 6. miejsce w lidze i było jasne, że wiosna nie będzie dla nich łatwa. Choć pierwszy kwadrans meczu piłkarze APN bronili się całkiem składnie, wraz z pierwszym straconym golem ich koncepcja gry (i morale) nieco podupadła, nie mieli zaś chyba realnej opcji skorzystania z innej. Po pierwszej połowie tempo ogólnie nieco siadło, niemniej dominacja legionistów była nadal nie do podważenia. Za tydzień mecz w Radomiu z Bronią, a graczom z Ostrołęki życzymy powodzenia w pozostałych meczach rundy.







Legia U13 - Znicz Pruszków 08



Strzały (celne): Legia 22 (12) - Znicz 12 (9)

Grano 2x40 minut



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Oliwier Puto, Maciej Chojnowski, Bartłomiej Leszczyński, Marcel Kiełbasiński (Kpt), Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Daniel Wyrozumski, Norbert Merchel [09], Filip Nieckarz, Adam Niewiadomski, Szymon Rusin

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U12 - AP Reissa 09



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Jakub Piaseczny, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Olivier Ziembicki, Aleksander Badowski [10], Vincent Ziętek, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, Artur Dworczyński, tr. koordynator: Sebastian Różycki



Ciekawy, zacięty, wyrównany i stojący na dobrym poziomie mecz. Lepiej w spotkanie weszli goście, jednak i legioniści stwarzali sobie sporo dobrych okazji, mimo stosunkowo okrojonego składu. Z Dobrej strony pokazał się też golkiper Legii, który obronił rzut karny. To dodało animuszu kolegom, którzy ze zdwojoną siłą ruszyli do kontrofensywy, która szybko przyniosła rezultaty. Oba zespoły miały jeszcze szansę zdobycia kolejnych goli, jednak żadne trafienia w końcówce już nie padły.



Legia U11 - KS Cracovia U11 (2010)



Grano w składach 7-osobowych



Legia: Franciszek Golański, Filip Hołowiński, Dawid Rodak, Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Jacek Dobrzański, Aleksy Chmielewski

Trenerzy: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski



Legia U11 - Warta Poznań U11 (2010)



Strzały (celne): Legia 33 (17) - Warta 19 (12)

Grano 4x20 minut, w składach 9-osobowych



Legia: Franciszek Golański - Oliwier Pruszyński, Dawid Rodak, Wiktor Wach, Oskar Putrzyński, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, gr. testowany

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Legia U10 - Warta Poznań U10 (2011)



Strzały (celne): Legia 56 (30) - Warta 38 (23)

Grano 4x20 minut



Legia: Oliwier Frąckiewicz, gr. klubu partnerskiego, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Julian Liwartowski, Michał Kuć, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht, Cyprian Lipiński, Stanisław Ziętek, Radosław Maćkowski.

Trener: Łukasz Listwan



Legioniści z rocznika 2011 rozegrali solidne spotkanie przeciwko Warcie Poznań. Legioniści stwarzali sobie multum okazji, ale to poznaniacy pierwsi mogli cieszyć się ze zdobytego gola. Mimo wszystko gra naszych zawodników mogła się podobać, szczególnie zaś ich fantazja w grze ofensywnej, dzięki której często dochodzili do sytuacji bramkowych. Nieco może szwankowała skuteczność, a do tego przydarzały się przestoje, jeżeli chodzi o grę defensywną. Mimo wszystko, przez większą część gry nasi zawodnicy raczej kontrolowali przebieg poczynań boiskowych. W końcówce wszystko na jedną kartę rzucili warciarze, jednak legioniści nie dali sobie wytrącić z ręki wszystkich atutów.



Legia (LSS) U9 - GKS Bełchatów 2012



grano 20+20+30 minut w 2 drużynach na 2 boiskach



Strzały (celne)[boisko 1]: Legia 41 (25) - GKSB 65 (47)



Legia: Maciej Dziankowski, Ignacy Silski, Karol Michalski, Dzidek Kinasiewicz, Iwo Kamuda, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Antoni Sałamacha, Michał Wojcianiec, Jakub Opieczyński, Mikołaj Borski, Milan Shalata

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Bardzo interesujące spotkanie rozegrali legioniści z rocznika 2012 z GKS Bełchatów. Boisko podzielono na dwa place gry i jednocześnie grały ze sobą dwie drużyny. Na boisku pierwszym legioniści zaczęli doskonale, z fantazją i animuszem, ale po pierwszym szoku otrząsnęli się wkrótce i goście. Bełchatowianie coraz częściej pokazywali swoje umiejętności, a ich repertuar w wykańczaniu akcji mógł się podobać. W trzeciej tercji ponownie do głosu doszli legioniści, ale końcowe minuty stały pod znakiem szybko i zdecydowanie przeprowadzanych akcji ofensywnych GKS. Podobnie sytuacja wyglądała na drugim boisku, gdzie również nie zabrakło ładnych akcji i pojedynków jeden na jeden z obu stron. Bardzo wartościowy sprawdzian.







Legia LSS U10 - Broń Radom







UWKS Legia 03 2-1 MKS Małkinia 03

1-0 41 min. Jakub Wąchocki

1-1 50 min. Bartosz Składanowski

2-1 70 min. Kacper Polak



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Kacper Romanowski (46' Karol Gozdalik), Filip Grygorczuk, Kacper Kubiszer, Marcin Staszyc - Mirosław Tymczyszyn (38' Jakub Wąchocki, 80' Maksymilian Dobosz), Antoni Sidor [04], Kacper Cetlin, Oganes Kazaryan, Mateusz Zalega (55'Sławomir Tymczyszyn), Kacper Polak (75'Bazyli Grabiec)

Rezerwa: Stanisław Kucharski (br)

Trener: Łukasz Winek