Transmisja meczu Legia - TAF

O godzinie 15:00 w hali OSiR Włochy futsaliści Legii zmierzą się z zespołem TAF Toruń. Po 20 seriach gier "Wojskowi" zajmują 1. miejsce w tabeli, ale cały czas naciska AZS UG Gdańsk. W sobotę gdańszczanie wygrali swój mecz i przynajmniej na jeden dzień wyprzedzili Legię. Z kolei TAF Toruń zajmuje 6. miejsce i traci do warszawiaków 8 punktów. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się wysokim zwycięstwem TAF-u 5-1, więc wierzymy, że dziś legioniści będą chcieli zrewanżować się za tamtą wpadkę. Poniżej możecie obejrzeć transmisję ze spotkania.

