Fortuna: Kurs na Legię ponad 2

Ponad 2 wynosi kurs w Fortunie na niedzielne zwycięstwo Legii w Lubinie. Przed tą kolejką "Wojskowi" mieli aż 7-punktową przewagę nad wiceliderem ze Szczecina, ale Pogoń swój mecz już wygrała. Aby utrzymać bezpieczny dystans podopieczni Czesława Michniewicza powinni zainkasować z Zagłębiem trzy punkty, ale łatwo raczej nie będzie, bowiem zagrają bez skutecznego ostatnio Filipa Mladenovicia. Tydzień temu Zagłębie przegrało w Zabrzu 2-0, ale wcześniej pokonało u siebie Jagiellonię 3-0. Na własnym stadionie lubinianie notują w tym sezonie bilans 5 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki. Z kolei legioniści na wyjazdach radzą sobie znakomicie - 7 wygranych, 2 remisy i tylko 1 porażka. Legia wygrała dwa z trzech ostatnich meczów wyjazdowych z "Miedziowymi" ZAGŁĘBIE LUBIN - LEGIA WARSZAWA 1 3.70 X 3.62 2 2.11 Ostatnie mecze Legii z Zagłębiem: 18.10.2020 - Legia 2-1 Zagłębie 20.12.2019 - Zagłębie 2-1 Legia 18.08.2019 - Legia 1-0 Zagłębie 19.05.2019 - Legia 2-2 Zagłębie 25.11.2018 - Zagłębie 0-1 Legia 21.07.2018 - Legia 1-3 Zagłębie 14.04.2018 - Legia 0-1 Zagłębie 09.02.2018 - Zagłębie 2-3 Legia Oficjalny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty Wszystkie kursy na mecz Zagłębie - Legia Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

