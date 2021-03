W 4. meczu 1. rundy play-off Legia Warszawa przegrała 2-3 na wyjeździe z Camperem Wyszków. Wyniki poszczególnych setów: 19-25, 17-25, 25-22, 25-19. W tie-breaku trwała zacięta walka, w której minimalnie lepsi okazali się gospodarze (26-24). Stan rywalizacji wyrównał się na 2-2 i o tym kto awansuje do kolejnej fazy zadecyduje piąty mecz, który rozegrany zostanie w stolicy. Turniej odbędzie się w dniach 9-11.04.2021. Legia będzie walczyć z drugą drużyną ze swojej grupy, czyli Spartą Grodzisk Mazowiecki, oraz z dwiema najlepszymi drużynami z grupy 3. Turnieje zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” zgodnie z tabelą Bergera. Camper Wyszków 3-2 Legia Warszawa Sety: 19-25, 17-25, 25-22, 25-19, 26-24 Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

