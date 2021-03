Brąz Krajewskiego w Budapeszcie

Zapaśnik Legii, Rafał Krajewski wywalczył brązowy medal w Budapeszcie, w Europejskich kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w stylu klasycznym. W kat. -130 kg legionista pokonał Georgija Chugoszwiliego (Białoruś) 6-2, Alexandrosa Papadatosa (Grecja) 9-0 i przegrał w półfinale z Litwinem, Mantasem Knystautasem 1-4. W "małym finale" legionista wygrał 11-5 z Chorwatem, Marko Koscevicem, zdobywając brąz. Niestety ten wynik nie dał legioniście kwalifikacji na IO w Tokio. Krajewski będzie miał jeszcze szansę wywalczyć kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio podczas turnieju w Sofii, który będzie miał miejsce w dniach 6-9 maja.

K - 5 godzin temu, *.chello.pl Brawo. Na pewno zdobędzie Pan kwalifikacje!

Dużo zdrowia życzę! odpowiedz

