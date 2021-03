Pekhart, Włodarczyk i... Deyna

W niedzielę w Lubinie Tomas Pekhart aż cztery razy wpisał się na listę strzelców. Czech pierwszy raz w karierze zdobył tyle goli w jednym meczu. W ostatnich 40 latach tylko jednemu zawodnikowi stołecznej drużyn udało się osiągnąć taki sam wynik. Uczynił to Piotr Włodarczyk w meczu 1/8 finału Pucharu Polski z Hetmanem Zamość , który rozegrany został 11 listopada 2005 roku w Zamościu. Wówczas "Włodar" klasycznego hat-tricka zaliczył w drugiej połowie, jedna z bramek padła po rzucie karnym, a Legia wygrała 4-0. fot. Mishka / Legionisci.com Ostatnie takie osiągnięcie w lidze miało miejsce ponad 52 lata temu! 16 czerwca 1968 roku w meczu Legia - ŁKS Łódź cztery trafienia zanotował Kazimierz Deyna . "Wojskowi" wygrali tamto spotkanie aż 7-0, a bramki "Kaki" rozdzielały dwa gole Lucjana Brychczego i jeden Janusza Żmijewskiego. Rekord klubowy należy natomiast do Józefa Nawrota i liczy sobie już ponad 90 lat. 30 listopada 1930 roku zawodnik ten zdobył sześć z siedmiu bramek w ligowym starciu z Ruchem Chorzów, które legioniści wygrali 7-1.

Kamień - 53 minuty temu, *.chello.pl Pamięta, pamięta odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Szacun dla Tomasa, a tak na marginesie czy ktoś pamieta wyczyn Dziekanowskiego ? Z Olimpią Poaznań zdobył 3 bramki w cztery minuty.





odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda, że Czesiek go zdjął, bo mógłby jeszcze coś strzelić... odpowiedz

Mamut - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jedziesz dalej Tomas! odpowiedz

Tomi - 3 godziny temu, *.orange.pl brawo Tomas! odpowiedz

