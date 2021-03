Trzy dni wolnego legionistów

Po efektownym ligowym zwycięstwie w Lubinie trener Czesław Michniewicz dał podopiecznym aż trzy dni wolnego. Początkowo zespół miał wrócić do treningów w środowe popołudnie, ale plan przygotowań do kolejnego meczu został zaktualizowany i najbliższy trening odbędzie się w czwartek o godzinie 15. W ubiegłym tygodniu sztab szkoleniowy rozważał rozegranie w przerwie reprezentacyjnej sparingu z Górnikiem Zabrze, ale kluby nie doszły do porozumienia w kwestii dokładnego terminu. Od poniedziałku zgrupowania reprezentacji rozpoczynają Tomas Pekhart , Walerian Gwilia , Bartosz Slisz , Cezary Miszta , Filip Mladenović , Josip Juranović i Ernest Muci . Mladenović, który z powodu nadmiaru żółtych kartek nie mógł wystąpić w spotkaniu z Zagłębiem, nie trenował z drużyną już od czwartku.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Robert Szenfeld - 33 minuty temu, *.landirenzo.pl Ciekawe, czy będą mogli wrócić po reprezentacji bez kwarantanny ...

A sparing z Gornikiem zabrze ????? żeby lekarze mieli co robić ? przecież po ostatnim ligowym spotkaniu z nimi jeszcze nie ucichły komentarze że połowa tych pajacy powinna być zawieszona . Niech spier...ają do kopalni a nie na boisko .. taki żart, przecież żaden z nich nigdy nie był pod ziemią .

odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Nigdy nie rozumiałem dawania wolnego po porażkach czy remisach, ale po wygranej i to tak efektownej należało im się.

W sumie to jako trener wprowadziłbym zasadę, że po porażce wolnego nie ma, po remisie pół dnia wolnego, a po wygranej jeden lub dwa dni wolnego (w zależności, czy wygrana byłaby efektowana i czy gra byłaby dobra).

To byłaby dodatkowa motywacja, aby wygrywać. odpowiedz

maaciekw - 1 godzinę temu, *.135.170 @Rytm: ale jak mecz na wyjeździe, np w Europie, to po wygranej mogliby nie zdążyć na samolot :)) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.